Electric Guss: irrorare a zero emissioni in frutteto

Electric Guss riduce la chimica, le emissioni e abbatte le spese di carburante visto che a bassa velocità i veicoli elettrici consumano poco. La batteria di questo nuovo irroratore a guida autonoma e con i dispositivi dell’agricoltura di precisione per frutteto copre un turno di lavoro in campo.

Agricoltura di precisione e guida autonoma: un’operatore per 8 macchine

Ha debuttato in California, Stato Usa molto sensibile all’elettrico anche in agricoltura, quella che John Deere e Guss Automation definiscono “l’irroratore per frutteto autonomo completamente elettric“.

Sia chiaro l’utilizzo della chimica non rende completamente sostenibile questa tipologia di agricoltura, ma si registra una riduzione grazie ai dispositivi dell’agricoltura di precisione. Cosa vuol dire? Grazie a un sistema di rilevamento delle erbe infestanti l’irrorazione è localizzata, si spruzza solo dove è necessario.

Dall’azienda dicono di arrivare “a un risparmio fino al 90% di sostanza a seconda della pressione delle infestanti“. Oltre questo dato “si riducono i costi operativi e si migliora la sicurezza dei dipendenti“.

Vediamo la guida autonoma: un singolo operatore può utilizzare e monitorare fino a otto macchine Guss in modo sicuro. Dall’interno del proprio veicolo utilizzando un computer portatile, riducendo così la possibilità di esposizione.

La guida autonoma, si estende ai dispositivi di lavoro, include anche le funzionalità legate alla sicurezza per evitare pericoli e, quindi, sospende automaticamente l’operazione di spruzzatura quando le persone si trovano nelle vicinanze.

Autonomia per un turno di lavoro

Gary Thompson, Coo di Guss Automation ha sottolineato che “la durata della batteria copre un intero turno durante l’esecuzione di questo compito critico nel frutteto. Combinando i vantaggi elettrici della batteria di bassi costi operativi e zero emissioni dallo scarico con tecnologia di rilevamento delle erbe infestanti con irrorazione localizzata rendono Electric Guss un vincitore“. Le batterie sono del produttore Kreisel.

Sean Sundberg, responsabile dell’integrazione aziendale di John Deere, conferma l’impegno, il primo trattore elettrico è atteso nel 2026 (leggi qui), verso l’elettrificazione del gruppo. “Sosteniamo i coltivatori di colture di alto valore con soluzioni innovative come l’elettrificazione e la guida autonoma“.

I numeri della macchina

L’irroratrice misura 23’6″ di lunghezza, 6’4″ di altezza e con una larghezza operativa di 8’4″-19′ di larghezza. Le barre irroratrici regolabili in altezza con comando idraulico consentono una distanza tra le file di 18′-22′.

In Europa c’è da aspettare per averlo nel mercato, Electric Guss “sarà presto disponibile presso concessionari John Deere selezionati in Nord America e Australia“.

