Electric Coach: consigli di ricarica in condominio

Electric Coach alle prese con i rapporti nel condominio

Qualche giorno fa una nostra lettrice ci ha inviato la foto del cartello affisso nel suo condominio dall’amministratore, chiedendoci un parere: “AUTO ELETTRICHE E COLONNINE DI RICARICA – La sosta di vetture elettriche è consentita all’interno dei box così come l’installazione di colonnine di ricarica. Linee guida emanate dal dipartimento dei vigili del fuoco prevedono alcuni accorgimenti volti a garantire la sicurezza del comparto del garage. Oltre che al personale di emergenza che dovrebbe intervenire qualora fosse necessario. I proprietari di autoelettriche dovranno dare comunicazione all’amministratore al fine di procedere a: A) Installare apposita segnaletica da collocare esternamente al garage; B) Installare un estintore supplementare specifico per impianti elettrici; C) Richiedere il certificato di conformità per le istallazioni di colonnine di ricarica; D) Aggiornare il tecnico asseveratore in fase di rinnovo del certificato di prevenzione incendi”.

Ecco che cosa è obbligatorio comunicare al condominio

Il nostro Electric Coach spiega nel video che le elettriche possono tranquillamente sostare nell’autorimessa condominiale. Senza nessuna limitazione. Non esiste alcun divieto (nonostante a volte a tal proposito girano diverse fake news). Non vi è limitazione neanche dal punto di vista della ricarica. Leggendo il cartello sembra che ci sia l’obbligo di comunicare all’amministratore il possesso di un’auto elettrica. In modo che quest’ultimo possa attuare misure preventive atte a consentire ai vigili del fuoco di operare in modo efficace in caso di incendio. È importante chiarire che non c’è obbligo di dichiarare il possesso di un’auto elettrica e tantomeno di comunicare di parcheggiarla presso il proprio box condominiale. È invece obbligatorio avvisare l’amministratore se si interviene sull’impianto elettrico per l’installazione di una wallbox di ricarica. Non è necessario il permesso dell’amministratore, ma va comunicato che sarà fatto intervenire un professionista per l’istallazione. A fine lavoro, il professionista dovrà rilasciare un certificato di conformità dell’impianto, da consegnare all’amministratore.

Davvero è necessario installare degli estintori?

Nello specifico, la nostra lettrice non utilizza la wallbox per ricaricare l’auto, ma un sistema di ricarica di TIPO 2, quello che in gergo viene chiamato “carichino”. Si tratta di un dispositivo che si collega alla normale presa AC standard (normalmente una Schuk,o ma potrebbe essere anche una presa industriale) e consente la ricarica dell’auto senza fare installare nulla. E di conseguenza, senza dover comunicare all’amministratore condominiale. Ovviamente è sempre molto importante far controllare l’impianto, soprattutto se l’auto rimane in carica molte ore al giorno Nel cartello viene richiesto di contrassegnare i parcheggi o i posti auto che potrebbero avere al loro interno un’auto elettrica in carica. È la prima volta che Paolo legge qualcosa del genere e osserva che questo sicuramente “male non fa“. Sempre nel cartello si legge della volontà da parte dell’amministratore di provvedere ad installare degli estintori adatti ad essere utilizzati su impianti elettrici. Questo potrebbe generare un po’ di confusione, vediamo…

Electric Coach: la sicurezza viene prima di tutto, quindi…

Non esistono estintori adatti a spegnere incendi causati da auto elettriche, ma da impianti elettrici. Quando si installa una wallbox, si interviene infatti su un normale impianto elettrico. È sì obbligatorio consegnare all’amministratore il certificato di conformità per chi fa installare una wallbox. Ma è altrettanto obbligatorio il certificato per chi decide di far installare qualsiasi altro dispositivo che funzioni ad energia elettrica. In seguito a qualsiasi intervento sull’impianto effettuato da un professionista- La sicurezza viene prima di tutto, per questo è necessario che l’amministratore venga sempre messo al corrente di tutte le informazioni necessarie per operare in sicurezza. In questo caso la presenza o meno di queste istallazioni può modificare i termini e rendere necessario aggiornare il certificato di prevenzione incendi. Il nostro Electric Coach ci ricorda che le auto elettriche sono a rischio incendio così come lo sono le auto termiche, ma statisticamente con percentuali ben inferiori ai veicoli benzina-diesel.

