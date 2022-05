Electric Boat Show, tutto quello che c’è da vedere

Prende il via domani – venerdì 13 maggio 2022 – Electric Boat Show la manifestazione tutta dedicata alla nautica elettrica che si terrà fino al 15 maggio al “Mare di Milano” ovvero l’idroscalo del capoluogo lombardo.

Per gli operatori di settore rappresenta un’opportunità per conoscere le ultime novità della propulsione elettrica su acqua ed entrare in contatto con importanti rappresentati della filiera. Per chi vuole conoscere questo mondo c’è la possibilità di provare le emozioni della navigazione ad emissioni zero: dalle barche agli efoil.

La tavola rotonda di Vaielettrico

Iniziamo dall’iniziativa che vede coinvolto Vaielettrico, la tavola rotonda: “Nautica elettrica: vincoli da superare e opportunità da cogliere“. Appuntamento alle 10 di domani (venerdì 13 maggio) all’idroscalo (si può seguire in streaming dal sito https://eboat.show). Si tratta di un confronto, dopo i saluti di Davide Lenarduzzi (direttore generale di PAEDA & Associati) e Massimo Degli Esposti (fondatore di Vaielettrico), con due dei più importanti produttori di motori elettrici a livello internazionale: Torqeedo e Transfluid rappresentanti rispettivamente da Gennaro Giliberti (direttore/responsabile vendite di Torqeedo Italia e Deutz Group) e Gianluigi Taroni (global sales director di Transfluid). Con i due manager cercheremo di capire l’evoluzione e le prospettive della nautica elettrica in Italia e nel contesto internazionale.

Come su strada anche per la mobilità su acqua è necessaria una rete dedicata nei porti. C’è l’esperienza di Aqua SuperPower, rappresentata da Michele Bolpagni – Country Manager Italy, che ha installato colonnine fast a Cannes, Saint Tropez, Monaco, Portofino, Venezia e continua la sua opera lungo la costa del Mediterraneo. Vito Zinni di Nrg4You racconterà di come legare diversi servizi in un unico totem che offre ricarica, informazioni, video sorveglianza. Sullo stato dell’arte della ricerca scientifica interverrà il professor Giorgio Sulligoi – Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’Energia e docente di impianti elettrici navali all’ Università di Trieste. Modera il giornalista Gian Basilio Nieddu.

La protezione civile con il motore Torqeedo

La gran parte delle istituzioni ancora non investe nella conversione dei motori in elettrico. C’è l’esperienza, a passo lento, di qualche area marina protetta e di pochissimi Comuni. In questo contesto segnaliamo l’interesse della Protezione Civile che sarà presente all’Idroscalo con le sue barche e dove testerà un motore Torqeedo. Un’esperienza interessante per lo sviluppo di un servizio prezioso e allo stesso ecologicamente sostenibile.

Il test drive con la barca Transfluid

Nei tre giorni dell’evento sarà possibile il test drive con le barche elettriche. Su strada ormai è prassi comune l’offerta di queste prove con le auto elettriche, ma su acqua siamo all’inizio. Si tratta, quindi, di una delle prime iniziative dedicate alla prima conoscenza di una barca elettrica. A iniziare da quella del marchio italiano Transfluid, molto noto in ambito internazionale. In Olanda ha rilevato il marchio Bellmarine che fa navigare la gran parte delle barche elettriche ad Amsterdam dove, rispetto all’Italia, è più diffusa la nautica elettrica.

Con Aqua Superpower si approfondirà il tema delle ricariche fast nei porti grazie alla sua esperienza internazionale che permette di soddisfare le esigenze di ricarica e quindi di autonomia anche di barche di una certa stazza e soprattutto in tempi brevi. Sempre ad Idroscalo sarà possibile vedere come si ricarica una barca elettrica grazie alla colonnina firmata Nrg4You.

Ci sono anche Sealence e Gardasolar

Da sabato non mancherà in acqua la barca di Sealence, con i motori DeepSpeed, che sta iniziando a mostrare, dopo il periodo di ricerca e di test in acqua, la sua tecnologia. Un’occasione da non perdere.

A Electric Boat Show sarà presente anche un’azienda italiana di cui abbiamo scritto spesso. Si tratta dei pionieri di GardaSolar che hanno iniziato con i Gogo, noti anche per Microwatt e l’anno scorso hanno motorizzato una creazione artigianale come la barca Dogado. Gran classe e propulsione sostenibile.

Tra gli altri espositori ricordiamo i croati di Tema che elettrificano anche i traghetti, gli sloveni di E’dyn, gli italiani di E4Boat ed Ecoline.

La tavola rotonda ha avuto il sostegno di Torqeedo, Transfluid, Aquasuperpower, nrg4You.

