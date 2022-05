Electric Boat Show, la nautica tutta elettrica (Milano 13/15 maggio)

Electric Boat Show quando la navigazione è tutta elettrica. Il primo evento della mobilità su acqua ad emissioni zero prenderà forma e sostanza questo fine settimana, dal 13 al 15 maggio, all’Idroscalo di Milano.

Una festa senza puzza, senza rumore, senza sversamenti di petrolio e derivati in acqua, a zero emissioni, almeno locali e non è poco, e tanto divertimento perché oltre le barche animeranno l’idroscalo efoil, mini surf ed altri water toys . Tutti con la batteria.

Il sostegno di Citta Metropolitana e Regione

La manifestazione è stata presentata a Milano nella sede della città metropolitana che sostiene l’evento, organizzato da Paeda & Associati e con il patrocinio della Regione Lombardia, presente con il consigliere Roberto Maviglia, la consigliera Beatrice Uguccioni e Maria Cristina Pinoschi vice direttrice città metropolitana di Milano e direttrice istituzionale idroscalo.

Una presenza significativa a sostegno della navigazione sostenibile. “Abbiamo immediatamente condiviso la proposta di una manifestazione sul tema della mobilità elettrica e innovativa anche sui mezzi acquatici perché è perfettamente in linea con le scelte strategiche compiute in questi ultimi anni – ha sottolineato la direttrice Cristina Pinoschi – per posizionare Idroscalo come hub totalmente sostenibile e accessibile. Sarà un momento di confronto tra istituzioni, operatori del settore, appassionati e curiosi”.

Per gli operatori del settore è un’utile occasione di scambio, per gli amanti dell’ambiente la possibilità di provare e conoscere i mezzi elettrici per la navigazione sostenibile.

La tavola rotonda di Vaielettrico

La manifestazione è ricca di interventi e di convegni (da conoscere cliccando sul link da dove si può scaricare anche il pass gratuito). Noi di Vaielettrico apriamo Electric Boat Show – venerdì 13 maggio alle 10 – con la tavola rotonda: “Nautica elettrica: vincoli da superare e opportunità da cogliere“.

Il programma

Saluti

Davide Lenarduzzi – Direttore generale di PAEDA & Associati

Massimo Degli Esposti – Fondatore di Vaielettrico

Interverranno:

Gennaro Giliberti – Direttore/Responsabile vendite di Torqeedo Italia (Deutz Group)

Gianluigi Taroni – Global Sales Director di Transfluid

Michele Bolpagni – Country Manager Italy di Aqua SuperPower

Vito Zinni – Titolare di Nrg4You

Giorgio Sulligoi – Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’Energia e docente di impianti elettrici navali – Università di Trieste

Modera:

Gian Basilio Nieddu – giornalista di Vaielettrico