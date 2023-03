Electric Boat Show, il bis (12/14 maggio) a Milano

Buona la prima, pronta la seconda edizione di EBS – Electric Boat Show. L’unica manifestazione dedicata esclusivamente all’intera filiera della mobilità elettrica su acqua. Non solo barche, ma anche batterie, colonnine… Appuntamento all’idroscalo di Milano dal 12 al 14 maggio 2023.

Esposizione e confronto sull’elettrico

L’anno scorso Vaielettrico ha organizzato durante la prima edizione una tavola rotonda (leggi qui) e anche nella seconda ci sarà spazio come sottolineano gli organizzatori: “Un palinsesto convegnistico e formativo di alto profilo declinato in seminari, convegni, dimostrazioni, simulazioni, test e prove”.

Si parlerà, si discuterà ma soprattutto spazio alle barche da provare e non solo visto che il mondo della nautica elettrica vede in acqua anche surf, efoil e altri dispositivi a emissioni zero per vivere il mare, il lago, il fiume, la laguna.

Addetti ai lavori e pubblico insieme all’idroscalo

Gli organizzatori Davide Lenarduzzi e Paola Brancati di Paeda Associati sottolineano: “La formula innovativa e la cornice dell’Idroscalo di Milano consentiranno di far coesistere l’evento b2b con anche la partecipazione del pubblico finale con temi e contenuti separati e dedicati”.

Gli addetti ai lavori si possono confrontare con i diversi anelli che compongono la filiera – dalle batterie alle stazioni di ricarica – e per coloro che sono a digiuno di nautica elettrica: “potranno toccare con mano e provare le migliori soluzioni legate al nuovo modo di navigare, provare le imbarcazioni 100% elettriche e confrontarsi con i migliori operatori del settore“.

L’obiettivo? “Lo scopo principale dell’esposizione è quello di favorire lo sviluppo della navigazione elettrica in ogni suo aspetto e dovunque ci sia uno specchio d’acqua navigabile: dal mare ai laghi, dai fiumi ai canali interni alle città, fino ai laghetti artificiali“.

– Iscriviti a Newsletter e canaleYouTube di Vaielettrico –