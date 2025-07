Electra, un’altra “scossa” al mondo della ricarica pubblica

La francese Electra dà un’altra “scossa” alla rete di ricarica pubblica- Dopo il lancio dell’0fferta estiva, molto apprezzata dagli elettromobilisti italiani, ecco il debutto di un inedito dispositivo a corredo delle sue colonnine. Potete inviare segnalazioni, domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Con la foto in allegato vi volevo segnalare quella che per me è una novità. Non avevo mai visto una cosa simile sulle colonnine, forse per voi non lo è. Il segnalare visivo se la colonnina era occupata l’ho trovato alla ricarica hpc Electra di Pisa, appena rientrato da una gita a Certaldo per visitare la casa di Boccaccio. Un saluto„ Marco Di Paola

Con tariffe così la ricarica non sarebbe più un problema

“Poiché abbiamo ben tre isole di ricarica Electra a Treviso, cogliendo la promo a 0,39 € al kWh, ho voluto provare la procedura di ricarica per la mia ID3 fresca di officina (un fastidioso problema allo schermo infotainment) aggiornata alla versione 3.7 del software ID.

Da app tutto è partito immediatamente: accetta anche i pagamenti da Google Pay, oltre che da carta di credito, addebitano una preautorizzazione di 49 euro (non pochi, se devo essere sincero, viste le possibili capacità delle batterie in circolazione) e si attende la fine carica.

Unica pecca, marginale a mio avviso: in alcune schermate (tipo fine ricarica) la traduzione zoppica un po’ in italiano.





Dall’app si vede sia la % della batteria sia la velocità di carica. E qui con sorpresa ho visto caricare a 96 kW (dopo il 50% il valore è sceso a un più normale 66 kW e al 78% era ancora a 51 kW)… l’aggiornamento deve aver sbloccato una marcia in più alla ID3 del 2022 Pro performance.

Totale per poco più di 35 kWh 13,68 euro (nelle foto, i dati chiave della sessione di ricarica della mia ID.3). Ci fossero più tariffe (e non offerte) così il pensiero di caricare non sarebbe più una barriera insormontabile. Buon lavoro e buona estate„. Andrea Mestriner

Risposta- Confessiamo che il dispositivo segnalatoci da Marco è una novità assoluta anche per noi. Ma più che l’indicazione luminosa Libero/Occupato, sicuramente utile, ci incuriosisce la struttura che sovrasta le due insegne. Vista così pare un lampione. Benvenuto anch’esso per le ricariche nelle ore notturne. Tuttavia ci pare che ospiti dell’altro. Forse una telecamera o un sensore? Ci informeremo: sarebbe il primo tentativo di contrastare fenomeni dilaganti come atti vandalici e occupazione abusiva degli stalli.

Complimenti ad Electra, arrivata in Italia con l’evidente intenzione di dare una “scossa” al mondo della ricarica pubblica.

LEGGI anche “Electra dimezza i prezzi (0,39 €/kWh) in tutte le stazioni italiane” e guarda il VIDEO di Luca Palestini