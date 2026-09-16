Electra ricarica in autostrada, in A4 e A10

























Electra ricarica in autostrada, con nuova stazioni di ricarica in A4 e A10. E con tempi di rifornimento sempre più rapidi.

Electra ricarica in autostrada: Milano-Torino e Genova-Ventimiglia

La società francese si è aggiudicata 3 bandi per realizzare le sue prime stazioni autostradali in Piemonte, sulla A4 Milano-Torino e in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia. Le infrastrutture, da completare entro la prima metà del 2027, comprenderanno complessivamente 12 punti di ricarica, con potenza fino a 600 kW per colonnina. In condizioni ottimali, sarà possibile portare la batteria di un veicolo elettrico fino all’80% di carica in circa 10 minuti. Grazie poi ai fondi Pnrr, con circa 7 milioni di euro di risorse utilizzate, Electra tra l’inizio del 2025 e giugno 2026 ha installato 169 colonnine. Equivalenti a 338 punti di ricarica ultraveloce, con una potenza tra i 300 e i 600 kW, in 11 regioni italiane.

Rete concentrata per l’85% al Nord

Ad oggi Electra conta sul territorio italiano 82 stazioni di ricarica ultraveloce, distribuite per l’85,4% al Nord, l’11% al Centro e il 3,7% al Sud e Isole. “Il Pnrr ha rappresentato per Electra un’importante leva per accelerare lo sviluppo della nostra rete di ricarica ultraveloce in Italia. In circa un anno e mezzo abbiamo trasformato le risorse assegnate in oltre 300 punti di ricarica, con interventi che hanno interessato diverse regioni italiane“, spiega Eugenio Sapora, n.1 di Electra Italia. Il futuro dell’azienda? “Continuare a crescere mantenendo lo stesso ritmo di espansione da qui al 2030. Con l’obiettivo di diventare un riferimento nella ricarica ultraveloce. Con una presenza capillare sia nelle aree urbane sia nei principali assi extraurbani”.