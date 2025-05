Electra, prezzi da sogno e un mese di ricariche gratis…in Francia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Electra non si accontenta di offrire in Francia prezzi a consumo e abbonamenti che a noi sembrano un sogno: ora regala ai nuovi iscritti un mese intero di ricariche gratis.

In Italia il circuito transalpino gestisce 32 stazioni di ricarica (gran parte al Nord) e quasi altrettante sono in procinto di aprire, per un totale di 59 a fine anno (leggi anche). Anche da noi tutta l’energia erogata è 100% da fonti rinnovabili e anche da noi le stazioni Electra dell’inconfondibile colore blu petrolio prevedono il pagamento con normali carte bancarie e la possibilità dell’Autocharge con riconoscimento automatico della vettura. La tariffa a consumo è di 0,74 euro a kWh.

Abbonamenti mensili: 600 kWh a 0,29 euro

Tuttavia in Francia, dove è nata ed opera dal 2021 con 483 stazioni per un totale di 1.700 punti di ricarica, le tariffe sono strabilianti. Quelle a consumo per ricariche ultrafast fra 160 e 300 kw variano da 0,49 a 0,59 euro. Ma si sa che la Francia è il Paese europeo con i costi dell’energia più bassi. In più Electra (qui il sito) offre, solo in Francia, abbonamenti mensili eccezionalmente convenienti. Con appena 4,99 euro di canone mensile il prezzo a kWh scende a 0,39 euro su tutta la sua rete e fino a un massimo di 600 kWh.

Con 19,99 euro, addirittura 0,29 euro con il medesimo massimale. E ora la nuova promozione: a tutti i nuovi clienti che si iscriveranno fra il 23 maggio e l’8 giugno Electra regala un mese di ricariche gratis. Un’opportunità in più anche per gli Ev driver italiani in partenza per una vacanza Oltralpe.

E in Italia? Per il momento Electra si limita a celebrare i successi raggiunti in meno di due anni di attività. Calcolando che ogni kWh di energia “pulita” erogato da propri hub a un veicolo elettrico consente di evitare l’emissione di circa 800 grammi di CO2 e tenendo conto dell’intero ciclo di vita del veicolo, sostiene di aver contribuito a risparmiare emissioni di CO2 per 1.120 tonnellate fra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025. Il che equivale all’assorbimento di 100 mila alberi (un albero in ambiente urbano può assorbire tra 10 e 30 kg di CO₂ all’anno). Ovvero all’equivalente in emissioni di 604 voli aerei da Milano a New York e ritorno.

«Da sempre siamo convinti che la ricarica ultraveloce rappresenti la chiave per una mobilità davvero sostenibile: oggi i numeri ce lo confermano» è il commento di Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia.

Le stime sul risparmio di CO2 si basano sulle analisi ​dell’organizzazione no profit parigina The Shift Project, secondo cui ​un’auto elettrica ha un impatto medio complessivo di 62 gCO2/km, contro i 222 gCO2km di una termica, con un risparmio netto di circa 160 grammi di CO₂ per ogni chilometro percorso.

