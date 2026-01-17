Electra porta la ricarica ultrafast nel centro commerciale Klépierre di Roma

La ricarica ultrafast entra sempre più nella quotidianità degli automobilisti elettrici italiani. Klépierre Italia ed Electra hanno inaugurato una nuova stazione da 300 kW al centro commerciale RomaEst, rafforzando una partnership che punta a integrare la ricarica rapida nei luoghi ad alta frequentazione. L’accordo prevede dieci centri commerciali coinvolti a livello nazionale: sette già operativi e tre nuove aperture programmate nel 2026, per un totale di oltre 60 punti di ricarica.

Klépierre è uno dei principali operatori retail in Europa. La nuova stazione si aggiunge a quelle già attive a Porta di Roma, GrandEmilia di Modena, Shopville Le Gru a Grugliasco, Montebello a Pavia, Romagna Shopping Valley a Savignano sul Rubicone e Le Vele di Quartucciu, portando a 40 i punti di ricarica ultraveloce già disponibili nei centri commerciali italiani del gruppo.

Le colonnine installate da Electra offrono potenze fino a 300 kW, consentendo – con veicoli compatibili – di raggiungere l’80% della batteria in circa 20 minuti. Un tempo che si integra con naturalezza con una sosta per lo shopping, il pranzo o il cinema, trasformando la ricarica da vincolo logistico a servizio accessorio. RomaEst è uno dei poli commerciali più frequentati della Capitale,

Una rete destinata a crescere nel 2026

Klépierre ed Electra hanno già programmato nuove installazioni per il 2026 presso Shopville Gran Reno (Bologna), Rossini Center (Pesaro) e Cavallino (Lecce). In questi siti arriveranno ulteriori colonnine di ricarica ultrafast da 300 kW, per 24 nuovi punti di ricarica, mantenendo standard omogenei di prestazioni, accessibilità e qualità del servizio.

Per Luis Pires, General Manager Southern Europe di Klépierre, la collaborazione con Electra è parte di una strategia più ampia: offrire servizi ad alto valore aggiunto che migliorino l’esperienza complessiva dei visitatori. La mobilità elettrica, in questa visione, non è un elemento esterno ma un servizio integrato nei luoghi della vita quotidiana.

Dello stesso avviso Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia, che vede nel retail uno dei canali chiave per accelerare la diffusione dell’elettrico. Integrare la ricarica ultrafast in spazi ad alta frequentazione significa rendere l’infrastruttura visibile, accessibile e normalizzata, soprattutto per chi è ancora nella fase di transizione verso l’auto elettrica.