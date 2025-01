Electra fa il pieno di fondi Pnrr: 700 nuove ricariche HPC entro il 2025

La rete francese Electra, con un contributo di 12 milioni di euro dai fondi Pnrr, realizzerà in Italia oltre 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce entro il 2025. Installerà 196 colonnine HPC sulle strade extraurbane e 156 su quelle urbane, per un totale di 352 nuovi impianti.

Da sola Electra contribuirà così a aumentare del 20% il numero totale dei punti di ricarica ultraveloce in Italia (oggi circa 3.600), accelerando a tutti gli effetti la mobilità elettrica nel Paese.

Ecco dove sorgeranno le nuove colonnine. Un investimento complessivo di circa 30 milioni

L’investimento complessivo sostenuto da Electra supererà i 30 milioni di euro. Le nuove infrastrutture saranno così distribuite: 76 colonnine in Emilia Romagna, 71 in Lombardia, 42 nel Lazio, 36 in Piemonte, 33 in Veneto, 19 in Liguria e 18 in Toscana, concentrandosi quindi sulle zone con la più alta densità di traffico. Il progetto si estende anche al Centro e al Sud, per garantire una distribuzione omogenea delle infrastrutture e per rafforzare le zone ad ora più sguarnite: se ne contano infatti 21 in Sicilia, 9 in Campania, 7 per Abruzzo, Marche e Puglia, 3 in Umbria. Infine, il piano di Electra prevede la realizzazione di 3 infrastrutture anche in Trentino-Alto Adige.

Attualmente, Electra ha attivato 23 hub di ricarica in tutta Italia, con 16 cantieri in corso e 18 già pianificati per il primo trimestre del 2025. Inoltre, sono già stati contrattualizzati più di 120 siti su cui verranno realizzate future stazioni. L’obiettivo di Electra è integrare la ricarica all’interno della vita quotidiana. Consente ai proprietari di strutture commerciali di monetizzare gli spazi, con Electra che si occupa dell’intero processo di installazione e gestione delle stazioni: dall’acquisto del materiale alle pratiche amministrative, dalla progettazione all’installazione, dalla manutenzione al servizio clienti.

Ogni stazione è alimentata al 100% da energia rinnovabile e accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un’App per smartphone consente di individuare e prenotare la colonnina di ricarica in anticipo, con una stima dei tempi e dei costi.

L’appello di Electra: tempi stretti per utilizzare i fondi Pnrr, ma l’Italia ci aiuti a non perdere questa grande occasione

«I tempi sono estremamente stretti – spiega Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia –: per rispettare la scadenza del 31 dicembre 2025 e sfruttare appieno i fondi assegnati, è essenziale che ogni attore coinvolto – dai fornitori di energia alle autorità comunali – lavori in modo tempestivo ed efficace». E aggiunge: «In Electra, siamo riusciti a cogliere questa opportunità grazie ad un approccio tempestivo e mirato: una pianificazione strategica e la presenza di numerosi siti già contrattualizzati ci ha consentito infatti di rispondere rapidamente alla riapertura – imprevista – del bando del PNRR».

Per tutti questi motivi l’adesione al bando è stata inferiore alle aspettative: dei 640 milioni di euro stanziati ne sono stati assegnati solo 96. Questo si traduce in circa 3.800 colonnine di ricarica finanziate a livello nazionale, un dato ben lontano dalle oltre 18.000 preventivate.

