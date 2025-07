Electra dimezza i prezzi (0,39 €/kWh) in tutte le stazioni italiane

Electra lancia la super offerta d’estate: da oggi 1 luglio al 31 agosto prezzo dimezzato in tutte le sue colonnine italiane. Si passa da 0,74 euro a 0,39 euro per kWh. Una cifra, commenta il network di ricarica francese «in linea con il costo medio registrato per la ricarica a casa (circa 0,31 €/kWh)».

La promozione, che fa di Electra il network più conveniente d’Italia, è riservata agli automobilisti elettrici che ricaricheranno utilizzando l’app Electra.

In Italia il circuito transalpino (qui il link) gestisce 32 stazioni di ricarica (gran parte al Nord e quasi tutta HPC a 300 kW) e quasi altrettante sono in procinto di aprire, per un totale di 59 a fine anno (leggi anche). Anche da noi tutta l’energia erogata è 100% da fonti rinnovabili e anche da noi le stazioni Electra prevedono anche il pagamento con normali carte bancarie (escluse dalla promozione) o la soluzione Autocharge con riconoscimento automatico della vettura.

Finisce la promozione di primavera di Be Charge e nasce il brand Plenitude On The Road

E’ scaduta invece a fine giugno la “promozione di primavera” della rete Plenitude Be Charge, che dopo tre mesi (compresa una proroga) torna alle tariffe precedenti.

Nell’attesa di nuove iniziative, che sicuramente arriveranno, la società del gruppo Eni ha nuovamente cambiato il nome: sparisce definitivamente il brand originario Be Charge e nasce Plenitude On The Road.