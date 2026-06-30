Electra aggiorna la sua app per ricaricare in tutta Europa

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Electra ha annunciato una profonda evoluzione della propria app, che integrerà circa 800.000 punti di ricarica in tutta Europa. L’obiettivo è semplificare l’esperienza degli automobilisti, offrendo informazioni affidabili su disponibilità, prezzi e servizi. E c’è anche la Card unica per la ricarica.

Un’unica app per “orientarsi” tra le colonnine

Negli ultimi anni la rete di ricarica europea è cresciuta rapidamente, ma per chi guida un’auto elettrica il problema non è più soltanto trovare una colonnina. Sempre più spesso conta sapere se sia libera, funzionante, quanto costi la ricarica e quale applicazione sia necessaria per avviarla.

È proprio questa frammentazione che Electra punta a superare. La nuova versione dell’app non si limiterà più a mostrare le oltre 3.500 stazioni del proprio network, ma integrerà circa 800.000 punti di ricarica distribuiti in tutta Europa, trasformandosi in un vero aggregatore di servizi.

Informazioni in tempo reale

La nuova piattaforma metterà a disposizione degli utenti informazioni dettagliate su potenza disponibile, stato operativo delle colonnine, disponibilità in tempo reale, prezzi e servizi associati.

La qualità dei dati sarà uno degli elementi decisivi. Una mappa ricca di punti di ricarica ha infatti poco valore se le informazioni non sono aggiornate o se le colonnine risultano occupate o fuori servizio.

L’obiettivo dichiarato di Electra è fare dell’app uno strumento di pianificazione quotidiana, capace di accompagnare il conducente dalla ricerca della stazione fino al completamento della ricarica.

Il CEO di Electra: “Un’esperienza simile a quella di Tesla”

Con grande trasparenza, il CEO Aurélien de Meaux ha spiegato che l’azienda vuole “replicare l’esperienza Tesla“, considerata da molti il punto di riferimento per semplicità e integrazione dei servizi di ricarica.

L’app dispone già di funzionalità come prenotazione della colonnina, monitoraggio della sessione e Autocharge, che consente di avviare automaticamente la ricarica dopo il riconoscimento del veicolo.

Tra le novità più importanti arriva anche un sistema di raccomandazione basato sull’Intelligenza artificiale, sviluppato internamente, che suggerirà il percorso e la strategia di ricarica più efficiente in base al viaggio.

Prezzi più trasparenti e colonnine sempre più potenti

Un altro aspetto su cui Electra punta è la trasparenza tariffaria. Prima dell’avvio della ricarica gli utenti riceveranno informazioni chiare sul prezzo applicato e su eventuali penali, riducendo una delle principali fonti di incertezza segnalate dagli automobilisti.

La strategia si inserisce anche nell’alleanza “ChargeLeague”, che riunisce alcuni dei principali operatori europei della ricarica rapida, tra cui Ionity, Fastned, Atlante ed Electra, con l’obiettivo di offrire condizioni economiche vantaggiose anche su reti non direttamente gestite dall’azienda francese.

Parallelamente prosegue lo sviluppo dell’infrastruttura proprietaria. Le nuove stazioni saranno equipaggiate con colonnine fino a 600 kW e progettate per poter aumentare facilmente il numero di punti di ricarica in funzione della domanda.

Arriva anche la Card per la ricarica low cost