ELEC3City: Volvo lancia il car sharing elettrico di quartiere

Volvo lancia un nuovo modello di business, estremamente radicato sul territorio, tanto da venire etichettato come “car sharing di quartiere”. Prende il via ufficialmente ELEC3City, rivolgendosi a privati e aziende, a riprova di come ormai la distinzione non esista più. Se prenderà piede e sarà un successo, lo dirà solo il mercato. Per il momento, però, Volvo ha deciso di lanciare il servizio nella centrale zona di Portanuova a Milano, uno dei distretti economicamente più all’avanguardia d’Italia.

ELEC3City, via al progetto

Il progetto è stato promosso da Volvo Car Italia con la collaborazione di COIMA, l’azienda che ha sviluppato e gestito la nascita e la crescita di tutta la zona di Portanuova. Il frutto della collaborazione è un servizio di mobilità condivisa con una flotta di Volvo XC40 full electric dell’azienda cino-svedese.

L’annuncio dell’attivazione del servizio è stato dato dal presidente di Volvo Car Italia, Michele Crisci, durante una conferenza stampa al Volvo Studio di Milano assieme a Manfredi Catella, Founder e CEO di COIMA, e il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Tutti concordi nel parlare di sviluppo sostenibile della città e della sua mobilità.

Il car sharing arriva in quartiere

ELEC3City è un progetto che risale a novembre 2021, quando fu inaugurata la stazione di ricarica Powerstop Portanuova. Ad oggi rimane il primo esempio italiano di car-sharing elettrico legato a un quartiere specifico di una città. Il servizio, infatti, è destinato ai privati e aziende che operano nell’area che gravita attorno a piazza Gae Aulenti. Insimma, che siano residenti o abbiano la sede legale della propria attività economica nella zona. L’idea di fondo è dare a costoro una risposta concreta di mobilità, con un occhio attento alla sostenibilità ed evitando che altre vetture possano intasare il traffico e l’aria di Milano, utilizzando invece auto condivise.

Le dichiarazioni di Michele Crisci

«Si dice sempre che utilizzare l’auto in città è complicato ed è fonte di problemi e di inquinamento. Con il progetto ELEC3City vogliamo dimostrare che può essere vero il contrario – le parole di Michele Crisci – la nostra strategia legata alla mobilità elettrica favorisce l’integrazione fra auto e città. Un servizio facile e immediato, che è anche una risposta al generale aumento dei costi di energia e trasporti».

Come funziona il servizio ELEC3City

Il servizio ELEC3City mette a disposizione del pubblico una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge Single Motor full electric; le auto sono tutte parcheggiate nel sotterraneo Varesine Portanuova e per poterle utilizzare basterà scaricare un’applicazione dagli store IOS e Android, disponibile all’interno della App Portanuova Milano. Le auto possono essere affittate per un tempo che va da 30 minuti a più giorni. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applica la tariffa giornaliera, estremamente vantaggiosa. L’utente dovrà sempre riconsegnare l’auto nel parcheggio di ELEC3City dove è stata presa.

