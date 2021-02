Elda, la 500 elettrica, il bonus lombardo / Vaielettrico risponde

Elda, un’altra lettrice, chiede lumi sugli incentivi in arrivo in Lombardia. Ha prenotato una 500 elettrica, in consegna a fine marzo. Vaielettrico risponde.

Elda vuol capire se ha diritto al maxi-bonus

“ Chiedo lumi. Quesito: ho sottoscritto un impegno di acquisto ( contratto?) presso una Concessionaria in Lombardia per una 500 elettrica il 3 dicembre 2020. È stato prenotato dal concessionario il bonus statale ( per una Lancia Y benzina del 1999 intestata a me e a me sarà intestata la nuova auto), fatto lo sconto concessionario previsto. L’auto sarà forse affidata alla bisarca a partire dal 15 marzo prossimo. Dovrebbe arrivare in teoria entro il 25 marzo. Sarà immatricolata presumo dopo il pagamento del resto dovuto ( caparra versata € 3.000,00), dopo che l’auto sarà consegnata al concessionario. Il Concessionario può inserire il bonus regionale e quindi cumularlo con il bonus statale e pretendere ovviamente il saldo restante? Ovvero prezzo iniziale, meno bonus statale, meno sconti concessionaria, meno bonus promo del concessionario, meno bonus regionale? Ho diritto o no, avendo prenotato (?) firmato il contratto (?), versata caparra, l’auto il 3 dicembre. Ma sarà versato il saldo e immatricolata l’auto, pagata dopo il 1° marzo? Grazie per la risposta“. Elda

Preparare per tempo la documentazione, i fondi a disposizione…

Risposta. Lei può sicuramente usufruirne Elda. Il bando, infatti, “è rivolto ai cittadini residenti in Lombardia (persone fisiche) che acquistano un’autovettura di nuova immatricolazione… successivamente al 1° gennaio 2020“. E l’immatricolazione avviene solo nel momento in cui Lei perfeziona l’acquisto con il saldo finale e il concessionario completa le procedure di legge. Attenzione, però: per quest’anno a disposizione ci sono fondi per 18 milioni, con i quali soddisfare tutte le domande di incentivo regionale. Auto, moto e scooter, non solo elettrici, ma considerati in genere poco inquinanti: una platea molto vasta, a giudicare dall’interesse che gli incentivi lombardi stanno riscuotendo. Le domande possono essere inoltrate dalle 10 del 1° marzo: appena possibile, meglio affrettarsi, dunque. Preparando fin d’ora tutta la documentazione: prima di presentare la domanda, deve registrarsi sulla piattaforma bandionline. Accedendo esclusivamente con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).

P.S. Verifichi anche che il suo concessionario aderisca agli incentivi e si sia registrato: a quanto pare non tutti lo fanno…

