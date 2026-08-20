Einride ordina 500 Semi: è il record per il camion elettrico di Tesla







L’azienda svedese Einride porterà sulle strade statunitensi 500 Tesla Semi, nel più grande impegno pubblico finora annunciato per il camion elettrico di Tesla. Le prime consegne partiranno a settembre. I mezzi saranno impiegati in California, Texas, New Jersey, Illinois e Georgia, con Amazon come cliente indicato nell’operazione.

Si tratta di un salto di scala significativo per la società svedese, specializzata nella logistica elettrica e nei sistemi di gestione del trasporto. Ogni Tesla Semi sarà integrato nella piattaforma software Saga, che gestirà tra le altre cose itinerari e finestre di ricarica.

Tesla Semi, l’ordine più grande di sempre

L’ordine di Einride supera il precedente record: i 370 Tesla Semi ordinati da WattEV per le attività di trasporto portuale in California.

L’operazione arriva mentre Tesla sta aumentando la produzione del Semi nello stabilimento realizzato accanto alla Gigafactory Nevada. Per il colosso americano si tratta di una commessa particolarmente rilevante perché concentra un numero consistente di veicoli su corridoi logistici definiti, un elemento importante anche per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica dedicata ai mezzi pesanti.

Tesla indica per il Semi un prezzo di circa 260.000 dollari nella versione Standard Range e di circa 290.000 dollari per quella Long Range. Considerando questi valori, 500 camion rappresentano un investimento potenziale compreso fra 130 e 145 milioni di dollari soltanto per i veicoli.

L’operazione è finanziata da terzi

Un aspetto interessante riguarda la struttura finanziaria dell’accordo. Einride precisa che la nuova implementazione sarà interamente finanziata da terze parti. Non sono però stati resi noti né il finanziatore né i dettagli economici dell’operazione.

Einride parla però di circa 800 milioni di dollari di potenziale ricavi ricorrenti annuali collegati ai piani di sviluppo congiunti con i clienti.

La società svedese continua a puntare sulla combinazione fra veicoli elettrici e software per la gestione intelligente della logistica. È un approccio particolarmente significativo perché l’azienda ha costruito parte della propria identità proprio sull’automazione del trasporto e sui veicoli a guida autonoma.

Anche Amazon tra i clienti

Il Tesla Semi acquistato da Einride è infatti stato progettato da Tesla anche pensando a future applicazioni autonome, sebbene la prospettiva dovrà essere verificata sul piano tecnico e regolatorio prima di poter essere considerata operativa su larga scala.

Per il momento, il dato concreto è un altro: 500 camion elettrici pesanti destinati a entrare nella logistica statunitense, con Amazon come cliente e un modello finanziario che punta a trasferire parte del rischio dell’investimento sugli asset finanziari. Un’operazione che rafforza il ruolo del Semi nella strategia di elettrificazione del trasporto merci negli Stati Uniti.