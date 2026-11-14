Eima: la robotica in agricoltura vale fino a 18 miliardi

A Eima International, il Salone internazionale delle macchine agricole, arrivano nuovi segnali dell’avanzata dell’elettrico in agricoltura. Il giro d’affari della robotica nei campi può raggiungere già oggi i 18 miliardi di euro. Abbiamo visto le stalle a emissioni zero (leggi qui), con aziende che vendono più carri miscelatori a batteria che diesel, ma l’elettrificazione coinvolge anche i carri raccolta-frutta e gran parte dei robot per la cura del verde destinati ai privati. Una tendenza che sta crescendo rapidamente anche tra gli operatori professionali. Fino a domani, domenica 15 novembre, la fiera offre l’occasione di scoprire da vicino alcune delle innovazioni più interessanti del settore.

La robotica agricola cresce dal 14 al 20% l’anno

«La robotica in agricoltura, a livello mondiale, vale attualmente fra i 15 e i 18 miliardi di dollari. Con una crescita annuale compresa fra il 14 e il 20%, a seconda delle fonti. Anche prendendo il valore più prudenziale si tratta di un’espansione impetuosa che non ha pari in nessun altro comparto della meccanizzazione». Parole e dati di Alessio Bolognesi, ingegnere del servizio tecnico di FederUnacoma, durante il convegno “Orticoltura, è il momento dei robot? L’automazione alla prova in campo e in serra“, organizzato da Edagricole/Tecniche Nuove.

Come abbiamo scritto spesso in orticoltura ci sono alte potenzialità per rendere elettrica ed autonoma la raccolta dei prodotti per via della mancanza di manodopera anche per la stagionalità dell’offerta e con le ondate di calore diventa difficile lavorare a 40 gradi e oltre. In Emilia Romagna sulla meccanizzazione elettrica ci sono molte esperienze che abbiamo raccontato: da Ecogreen all’officina meccanica Vallisi fino a Bagioni. E nelle campagne bolognesi abbiamo visto al lavoro i robot autonomi come Farmdroid e i robot di Naio technologies.

Ottimi numeri mondiali, poche macchine in Italia. Quali problemi?

«In Italia la robotizzazione dell’orticoltura è frenata dalla carenza di formazione, da una limitata percezione dei benefici ottenibili e, come ha sottolineato Bolognesi, dagli elevati costi iniziali delle macchine. L’innovazione ha un prezzo, sia per gli utilizzatori sia per i costruttori e, per accelerarne la diffusione, servirebbe un piano di incentivi mirato e stabile nel tempo».

Niente di nuovo: l’Italia resta uno dei pochi, se non l’unico, Paese europeo con una quota di auto elettriche inferiore al 10%, mentre altrove ci sono mercati in cui le vetture termiche sono ormai sparite. Anche nel settore agricolo pesano incentivi poco mirati e l’assenza di una strategia di informazione e accompagnamento capace di valorizzare i vantaggi dell’innovazione.

Nonostante questi freni, le potenzialità restano enormi. Davide Facchinetti, docente dell’Università di Milano, e Marco Sozzi, dell’Università di Padova, hanno evidenziato la varietà di soluzioni già disponibili sul mercato. Ne abbiamo scritto più volte e a Bologna ne abbiamo viste di nuove: le applicazioni più diffuse riguardano la semina e il trapianto, il diserbo con riconoscimento e intervento mirato sulle infestanti, il monitoraggio delle colture, la distribuzione di mezzi tecnici e le operazioni di raccolta. Una dimostrazione concreta di come la robotica agricola sia già una realtà e non più una prospettiva futuristica. Ricordiamo anche robot particolari come Moondino che viene impiegato nelle risaie. Senza dimenticare la presentazione del primo umanoide (quasi) pronto a raccogliere la frutta.

I due docenti universitari ricordano poi un problema importante per l’espansione della robotica: «la mancanza di una legislazione chiara e specifica in grado di dare certezze operative e definire le responsabilità delle parti nel malaugurato caso di infortuni».

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