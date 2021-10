Eima a Bologna: si parla anche di agricoltura elettrica (19/23 ottobre)

Non mancano i potenti bolidi con mega motori termici a Eima, ma anche l’industria delle macchine agricole guarda sempre più ai motori elettrici. Basta sfogliare il programma degli eventi della fiera bolognese (dal 19 al 23 ottobre) per vedere, finalmente, incontri dedicati alle motorizzazioni green.

Agricoltura 4.0 e fondi del Green Deal

Siamo ancora indietro. Abbiamo censito il settore dei trattori dove ci sono già quelli elettrici ma di piccola taglia mentre i grandi marchi stanno lavorando alle macchine più grandi. Situazione attuale: sul mercato c’è ancora pochissimo (leggi qui). Eppure ci sono le potenzialità grazie ai fondi per l’agricoltura 4.0 (se ne parla martedì 19) per dare una spinta al settore. Senza dimenticare le opportunità che potrebbero arrivare dai fondi del Green Deal a cui è dedicato un appuntamento nella giornata di apertura.

Nei giardini i robot a emissioni zero

Se per i lavori agricoli più pesanti mancano le macchine elettriche nel settore del giardinaggio il mondo a batteria si sta affermando con gran velocità. Lo avevamo visto nell’ultima edizione di Eima (leggi qui) e in California già dal 2024 sono banditi tutti i tosaerba a benzina (leggi qui). Senza dimenticare la robotizzazione degli strumenti da giardino, oltre agli espositori nella fiera bolognese segnaliamo l’incontro “La rivoluzione AI nella robotica da giardinaggio Ongoing Evolution” di mercoledì 20 organizzato da Zucchetti Centro Sistemi, attiva da tempo sui robot da giardino (leggi qui).

Sulla propulsione elettrica

Nella giornata di mercoledì segnaliamo “Il progetto ENAGRI, bioenergia e meccanizzazione sostenibile”, ma soprattutto l’appuntamento di giovedì mattina con il workshop su “Elettrificazione delle macchine agricole” di Informatore Agrario e quello di venerdì dedicato a “Meccanizzazione agricola e transizione ecologica” a cura di Enea/Itabia. A cui segue l’incontro “Dalla robotica all’agricoltura 4.0” organizzato da Agrivol.

Sabato è interessante il convegno dedicato alle possibilità di incentivi e contributi: “Agricoltura 4.0:agevolazioni e linee guida per il settore. Il credito d’Imposta per gli investimenti in 4.0 e la prassi di riferimento UNI 91:2020″. Insomma qualcosa si muove.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—