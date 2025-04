Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dal 25 al 27 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli scende in pista la seconda edizione dell’EICMA Riding Fest. Ci sarà anche Etriko con la gamma in prova e per chi sceglie di acquistare uno scooter sconti speciali e tanti regali.

Etriko protagonista al Misano World Circuit in occasione della seconda edizione dell’EICMA Riding Fest, in programma dal 25 al 27 aprile. Nell’area Tour29 del paddock, all’interno dello stand MISANO Stad., l’azienda offrirà a tutti i visitatori l’opportunità di testare gratuitamente la propria gamma di scooter elettrici e di scoprire una nuova idea di mobilità urbana. Ma non solo: durante l’evento sarà possibile accedere a un’esclusiva promozione con prezzi speciali e una dotazione di accessori omaggio per chi sceglierà di firmare un pre-contratto in loco.

Per partecipare all’EICMA Riding Fest basta registrarsi su eicma.it per scaricare il biglietto. L’evento è promosso da EICMA ed è dedicato alle prove moto, ai demo ride e al divertimento su due ruote.

Per chi sogna di passare all’elettrico, i tre giorni dell’EICMA Riding Fest sono l’occasione perfetta per risparmiare. Firmando un pre-contratto direttamente allo stand, sarà possibile accedere a prezzi scontati e ricevere accessori in omaggio.

Ecco le offerte:

RIVIERA a €2.562 IVA inclusa

BELLAGIO a €2.806 IVA inclusa

VENERE a €3.300 IVA inclusa

RAPIDO a €3.765 IVA inclusa

Con ogni scooter si ricevono bauletto, casco jet, immatricolazione e spedizione a domicilio inclusi. Un pacchetto completo per iniziare subito a muoversi in modo sostenibile e stiloso.

Anche Zero Motorcycles, in prova a Misano

Nel paddock di Misano arriva anche Zero Motorcycles, il marchio californiano leader nel segmento delle moto elettriche ad alte prestazioni. Oltre a uno spazio espositivo affollato dei vari modelli, sarà possibile effettuare demo ride gratuiti per provare la guida elettrica: coppia istantanea, accelerazione senza marce e della guida silenziosa.

Tra i modelli in vetrina:

SR/F , la naked elettrica potente e reattiva

SR/S , la sport-tourer perfetta per lunghi viaggi

DSR/X , la regina dell’off-road elettrico, anche in versione Black Forest

Le nuovissime XE ed XB, agili, leggere e con batterie rimovibili

Durante l’evento, un team di esperti sarà a disposizione per chiarire ogni dubbio e raccontare tutti i vantaggi di una moto a zero emissioni, dalla manutenzione ridotta all’esperienza di guida innovativa.

EICMA Riding Fest 2025: test, leggende del motociclismo e tanto spettacolo

Il cuore dell’EICMA Riding Fest rimane però l’offerta benzina con più di 400 moto in prova gratuita tra strada, pista e off-road, con la possibilità di testare le novità 2025 di ben 34 marchi. Ci saranno anche experience dedicate ai giovanissimi con moto 50 e 125 cc, corsi di guida sicura FMI, flat track, gaming motorsport e show acrobatici.

Il paddock sarà animato da Radio Deejay, da un DJ set con Marco Melandri, e dalla presenza di leggende come Schwantz, Bayliss, Cairoli ed Everts, pronti a mettersi in sella con il pubblico.

I cancelli di Misano aprono alle 9:00 e chiudono alle 18:30, tranne il sabato con la chiusura ritardata alle 20:00.

