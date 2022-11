Eicma 2022, sulle due ruote elettriche arrivano anche i big

«L’evento giusto al momento giusto» dice Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma e di Eicma, inaugurando la 79ª edizione del più importante Salone mondiale delle due ruote a Fiera Milano Rho.

Il momento è quello della ripartenza post Covid e quello della crisi energetica, due fattori che impattano positivamente su veicoli individuali e sostenibili per natura come quelli leggeri. Infatti i numeri sono lusinghieri. I brand presenti a Eicma 2022 sono 1.370, il 59% proveniente dall’estero, in rappresentanza di 45 differenti Nazioni. I padiglioni occupati sono passati dai 5 della passata edizione a 6.

Gli spazi venduti sono cresciuti del 35% e il 20% dei costruttori mondiali ha deciso di essere presente a Milano. Infine un’area speciale che occupa parte del Padiglione 9 è dedicata alle start-up italiane più innovative del settore. Il pubblico potrà bearsi di tutte le novità dal 10 al 13, mentre i primi due giorni, come da tradizione, sono dedicati a giornalisti e addetti ai lavori.

Cosa c’è da vedere, dunque? Come ci aspettavamo c’è tanto elettrico ad Eicma. Più o meno tutti i brand di caratura internazionale hanno messo in mostra modelli a zero emissioni tra le novità attese nel 2023. Anche chi fino ad ora ha sempre temporeggiato, aspettando un’evoluzione del mercato di settore.

Il Salone milanese, che ogni anno fotografa perfettamente l’attualità del mondo delle due ruote, vede i modelli elettrici cominciare a fare la voce grossa soprattutto nel segmento degli scooter urbani. Quindi compatti, leggeri e con autonomie sufficienti per non patire carenze di autonomia nei centri urbani. Il contesto ideale per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni.

Kawasaki elettriche dal 2023

Poi pero, ad incuriosire veramente l’appassionato, ci pensano le moto prestazionali, le sportive elettriche che, seppur con numeri inferiori rispetto agli scooter, iniziano a farsi ammirare anche dai più scettici. E ad Eicma 2022, in diverse ci sono riuscite.

A partire dalle attese prime moto elettriche Kawasaki, regine dello stand nipponico. Tre i modelli presentati – Ninja EV, Z EV e l’inedito ibrido HEV – che rappresentano il futuro a zero emissioni della Casa di Akashi.

Il lancio della versione di serie di queste moto è previsto per il 2023, con potenze che dovrebbe essere adatte anche per un utilizzo da parte dei più giovani.

Energica e Zero si sfidano sui green tourer

Banco di prova importante ad Eicma anche per le nuove green tourer proposte da Energica e Zero Motorcycles, due brand di riferimento per moto ad alte prestazioni.

Da una parte la modenese Experia, dall’altra la californiana DSR/X: due modelli Adventure super equipaggiati che hanno aperto una breccia importante in un segmento di mercato, quelle delle moto da viaggio prestazionali, ancora molto poco battuto dalle elettriche.

Arrivano le idee elettriche di Ducati e Triumph

Luci dei riflettori puntati anche, ovviamente, su casa Ducati. Qui, a fianco della Desmosedici del neo campione MotoGp Pecco Bagnaia trova spazio un’altra “regina” attesa al debutto: la Ducati Elettrica.

Ammiratissima nella sua livrea rosso-grigio-nera, la prima elettrica di Borgo Panigale sarà la grande protagonista del prossimo Mondiale MotoE. Con prestazioni che, trattandosi di una Ducati, saranno sicuramente uniche.

E a proposito di super prestazioni, non dovrebbe essere da meno il primo prototipo elettrico di Triumph. Il TE-1 è esposto solitario ma in bella mostra nel ricco padiglione della casa inglese, come ad evidenziarne l’unicità.

La moto, pressocchè nella sua versione definitiva, sarà una delle grandi novità del 2023, dopo che i tanti test a cui è stata sottoposta ne hanno evidenziato caratteristiche da capogiro.

E Aprilia ha un prototipo di e-Enduro

Mentre Honda e Yamaha per ora concentrano l’elettrico principalmente sulla mobilità urbana (ma pare ancora per poco), lanciando i loro primi modelli di scooter compatti e leggeri, una “big” nostrana come Aprilia sembra avere qualcosa di più prestazionale che bolle in pentola.

Si tratta di un prototipo abbozzato di una filante moto elettrica, che non si discosta molto dai modelli enduro che ultimamente trovano ampio riscontro nel segmento a zero emissioni. Staremo a vedere, ma la moto sembra molto interessante.

Infine, per un primo giro perlustrativo ad Eicma, da non perdersi una visita allo stand VMoto, per vedere tante cose, tra cui la versione definitiva dell’apprezzata Stash.

E perchè no, dare una sbirciata anche da Italjet, dove impera la versione elettrica del mitico Dragster. Che è uno scooter con l’anima da moto. Rivoluzionario.

Se ne parla da un po’, ma ora i tempi del lancio sul mercato sembrano molto più vicini.

