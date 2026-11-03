EICMA 2026. Zero Motorcycles con la supermotard accessibile e il nuovo e-scooter LS3

Il brand californiano festeggia i 20 anni di attività presentandosi in grande spolvero a Eicma. Svelata in anteprima mondiale Project Ventura, una moto stradale completamente nuova, che interpreta in chiave elettrica il carattere delle supermotard. Debutta in Europa anche l’e-scooter LS3 mentre evolve il modello offroad XE, che ottiene la piena omologazione stradale.

Project Ventura, la supermotard elettrica accessibile

La novità più interessante portata da Zero a Eicma 2026 è sicuramente Project Ventura, un prototipo di moto elettrica completamente nuova, ideata per trasferire nel mondo delle due ruote a zero emissioni il carattere delle supermotard. Il progetto punta sull’accessibilità, con parole-chiave come leggerezza, agilità e facilità di guida, per offrire controllo e sicurezza anche ai motociclisti alle prime armi.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è combinare il carattere vivace di una supermotard con una praticità sufficiente per l’utilizzo di tutti i giorni. Zero Motorcycles punta quindi su un nuovo sistema di propulsione che offre oltre 20 kW di potenza, una velocità massima di 130 km/h e un’autonomia reale stimata di 150 km.

La ciclistica prevede ruote da 17 pollici con pneumatici stradali ad alte prestazioni. Tra gli elementi funzionali figurano il caricabatterie integrato di Livello 2 (per la ricarica alle colonnine pubbliche) e un telaio omologato per il trasporto di due persone.

Project Ventura ha anche l’ABS è di serie e la connettività Bluetooth con l’app Zero. Ancora avvolti nel mistero i dati sulla batteria e i tempi di ricarica. L’arrivo in Europa è previsto per l’estate 2027.

LS3 debutta in Europa: fino a 150 km di autonomia e 120 km/h

Al Salone milanese Zero Motorcycles mette in mostra anche un’importante novità nel campo degli scooter elettrici. Dopo il lancio sul mercato del modello LS1, arriva il debutto europeo per il “fratello” maggiore LS3. Il nuovo arrivato punta su prestazioni superiori e una dotazione pensata anche per gli spostamenti che vanno oltre il classico tragitto casa-ufficio.

Il motore raggiunge una potenza di picco di 12,7 kW (17 CV), mentre la velocità massima dichiarata è di 120 km/h. L’autonomia stimata arriva fino a 150 km. Il sistema di accumulo è composto da tre batterie integrate, per una capacità complessiva di 5,6 kWh. Una delle batterie è collocata sotto la sella ed è rimovibile, permettendo di recuperare spazio quando necessario.

ABS e videocamere di serie

Sul fronte dotazioni LS3 prova a distinguersi. Lo scooter è connesso con l’app Zero Motorcycles, il sistema Hill Hold per facilitare le partenze in salita e un modulo ABS evoluto. Per migliorare il comfort sono previste manopole e sella riscaldabili, mentre due prese USB-C permettono di ricaricare i dispositivi elettronici durante il viaggio.

Una particolarità è rappresentata dalle videocamere integrate, una anteriore e una posteriore, che permettono di registrare i percorsi effettuati. Di serie vengono forniti anche bauletto e parabrezza di altezza intermedia.

Il nuovo Zero LS3 sarà proposto in due colorazioni (Sterling Silver e Midnight Blue), con disponibilità prevista a partire dalla primavera 2027. Il prezzo annunciato è di 6.985 euro.

XE si aggiorna. Arriva anche la piena omologazione stradale

Tra le altre novità presentate da Zero Motorcycles a Milano figura anche un’evoluzione della piccola elettrica da offroad Zero XE, che ora diventa omologata per la strada anche in Nord America (la versione targabile là non c’era mentre in Europa sì).

Il restyling per il 2027 prevede oltre a una nuova livrea nera, la strumentazione centrale, un nuovo impianto di illuminazione con piccolo cupolino integrato e i pneumatici dual-sport più larghi. Aggiornati anche i rapporti della trasmissione, con un nuovo pignone della ruota posteriore che consente di aumentare la velocità massima a 95 km/h, dieci in più di prima.

Il lancio globale della Zero XE aggiornata è previsto all’inizio della primavera 2027, con prezzi a partire da 6.770 euro.