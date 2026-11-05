EICMA 2026. VMoto lancia l’e-scooter CP

Non poteva mancare un colosso come VMoto a Eicma 2026. Tra le novità, il brand australiano è pronto a lanciare sul mercato un nuovo scooter elettrico cittadino, il CP. Gamma 2027 al solito molto ricca e variegata, con qualche aggiornamento tecnico.

VMoto CP, il nuovo che avanza

Sviluppato in collaborazione con Pininfarina – con i cui esperti designers VMoto lavora già da tempo su diversi progetti – il CP segue i criteri di scooter urbano tipici della nuova generazione VMoto. Linee semplici, senza particolari fronzoli, tecnologia quanto basta e prestazioni ideali per l’ambito urbano ma non solo.

A livello di specifiche, si tratta di un e-scooter da 5,5 kW di potenza di picco, munito di batteria da 3 kWh, che garantisce 75 km/h di velocità massima e un’autonomia dichiarata di 180 km.

In gamma sarà presente anche in versione CP-D, strutturato per trasporti e consegne. Quindi con ampio bauletto posteriore e spazio per batteria e casco nel sottosella.

Un primo prototipo CP era stato presentato da VMoto già nella scorsa edizione di Eicma. Ora, in veste definitiva, si appresta ad entrare in via ufficiale sui principali mercati europei ad un prezzo però non ancora annunciato.

Gamma 2027 molto ricca

Oltre al lancio del CP, VMoto segnala anche piccoli aggioramenti per alcuni modelli 2027, in particolare per la TS Street Hunter S. La moto elettrica si presenta a Milano con miglioramenti a livello di prestazioni: 9,4 kW di potenza massima, 230 Nm di coppia, velocità incrementata a 110 km/h e autonomia nel ciclo misto fino a 120 km.

Per il resto, VMoto continua a puntare su un’offerta generale sempre molto ampia e variegata nei settori B2C e il B2B. Una gamma versatile per venire incontro ai desideri e alle esigenze di chi sceglie la mobilità elettrica.