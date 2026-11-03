EICMA 2026. Ultraviolette lancia la X-47 Venom e lo scooterone Tesseract Maxi

Ultraviolette porta a Eicma la sua crossover elettrica X-47 aggiornata, con più batteria e ricarica rapida fino a 12 kW. Svelato in anteprima anche il nuovo Tesseract Maxi, scooterone dal design futuristico e dalla tecnologia all’avanguardia.

La X-47 diventa Venom

Il marchio indiano porta al Salone milanese l’evoluzione dell’elettrica X-47, prima moto ad essere costruita sulla nuova piattaforma a 100 volt (VX-100 Architecture), con un motore da 30 kW e batterie più capienti fino a 11 kWh.

L’autonomia dichiarata della nuova Venom sale così a 235 km, addirittura a 343 km per la variante più avanzata Recon. Le misurazioni avvengono però secondo il ciclo indiano IDC, più generoso rispetto a quello europeo.

L’aumento della capacità si accompagna a una revisione del raffreddamento e della costruzione del pacco. Ultraviolette dichiara una maggiore densità energetica e una riduzione del peso della batteria.

La X-47 Venom introduce anche un fusibile pirotecnico (pyro-fuse) per il pacco batteria, primo nella sua categoria, progettato per isolare il circuito in pochi microsecondi quando viene rilevato un guasto critico.

Ricarica rapida e nuovo motore

Ultraviolette ha predisposto per la sua moto la ricarica rapida in corrente continua fino a 12 kW, cambiamento importante per chi viaggia fuori porta. Al momento, però, manca un quadro completo dei tempi e della curva di ricarica. Per valutare il vantaggio servirà sapere quanto a lungo la Venom mantiene la potenza annunciata e quali impianti potrà utilizzare nella configurazione europea.

Sempre rilevanti le specifiche del propulsore. Il nuovo motore Lightfury eroga infatti 30 kW di picco (circa 41 CV) e 550 Nm di coppia alla ruota, offrendo 155 km/h di velocità massima e 5,9 secondi nello scatto 0-100 km/h.

Tra le novità in fatto di dotazioni di serie, figurano il radar posteriore per il monitoraggio dell’angolo cieco, avvicinamenti e rischi durante i cambi di corsia, e un nuovo touchscreen da 7 pollici.

Lo scooterone elettrico Tesseract Maxi

Presentato in anteprima mondiale a Eicma, il nuovo veicolo amplia l’offerta di Ultraviolette nel segmento dei maxi-scooter elettrici.

Equipaggiato con una batteria da 6 kWh e un motore da 15 kW (20 CV), promette una ricarica fino all’80% in meno di un’ora.

Il Tesseract Maxi poggia molte delle sue aspettative sul design futuristico e, soprattutto, sulla ricca dotazione tecnologica. Tra gli elementi di spicco il radar Hypersense e il sistema dashcam integrato, abbinati agli specchietti Omnisense per i sistemi di assistenza per il cambio di corsia, il sorpasso e il rilevamento degli ostacoli.

Completano il pacchetto il controllo di trazione, le ruote da 14 pollici e un vano sottosella da 32 litri.