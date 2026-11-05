EICMA 2026. TVS prepara l’offensiva con tre nuovi e-scooter

Forte di un impegno sempre maggiore sui mercati europei, TVS Motor Company ha fatto tappa a Eicma 2026 con un carico di novità, soprattutto in chiave mobilità elettrica. Presentati tre scooter di diversa tipologia pronti per la produzione.

Per continuare a crescere in Italia, dove i volumi di vendita sono aumentati parecchio nell’ultimo anno, il gruppo indiano TVS – terzo produttore mondiale di veicoli a due ruote – ha voluto puntare sull’offerta elettrica, lanciando al Salone milanese tre nuove proposte per la mobilità urbana: gli scooter Orbiter, TVS X e M1-S. Dovrebbero arrivare tutti nel 2027.

Orbiter, per la città

Orbiter è il classico ciclomotore cittadino (L1e), compatto e funzionale per tragitti brevi e commissioni quotidiane. Dal design semplice, si presenterà sui mercati europei munito di doppia batteria, estraibili e ricaricabili da normale presa domestica. La velocità massima è di 45 km/h secondo normativa mentre l’autonomia dichiarata raggiunge i 100 km con la batteria più prestazionale.

TVS parla di un possibile arrivo sul mercato nella prima metà del 2027. Prezzo ancora non dichiarato.

TVS X, tecnologia e prestazioni

Più “sfrontato” e di livello superiore è il nuovo TVS X, che per il brand “unisce ingegneria orientata alle prestazioni, funzioni basate sul software e un’esperienza cliente connessa”.

Colori sgargianti e design sportivo audace sono dichiarati punti di forza. La versione europea L3e sarà dotata di ruote da 14 pollici, telaio in alluminio e ABS a doppio canale.

A livello di prestazioni, il motore elettrico eroga 11,7 kW di potenza di picco, con un’accelerazione da 0 a 40 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 110 km/h.

Il touchscreen panoramico da 10,2 pollici integra Android Auto e la navigazione con mappe complete, supportato dalla connettività LTE autonoma dello scooter. Anche in questo caso si attende un listino ufficiale.

TVS M1-S, scooterone urbano

Di tutt’altra tipologia, invece, il modello M1-S, pensato per chi cerca il comfort, la praticità e la presenza su strada di un maxi-scooter, insieme ai vantaggi di una motorizzazione elettrica. Insomma, un’alternativa elettrica ai classici scooter di media cilindrata.

L’M1-S è alimentato da una batteria da 4,2 kWh ed eroga fino a 12,5 kW di potenza di picco, per una velocità massima di 105 km/h. Il motore è centrale e la batteria è posizionata in basso nella pedana per ottimizzare il baricentro.

Puntando sul comfort di guida, lo scooterone ha bauletto e piccolo parabrezza di serie. Inoltre la connettività LTE integrata offre funzioni connesse senza bisogno di uno smartphone abbinato.

Il modello, come il TVS X, aveva già debuttato a Eicma 2025 ma ora sembra pronto a tuffarsi nel mercato. In questo caso la commercializzazione in Italia dovrebbe partire dalla seconda metà del 2027. Alcune specifiche, e i prezzi, sono ancora in via di definizione.