A EICMA 2026 Silence presenta il nuovo S02 Paddock, lo scooter elettrico con livrea Ducati Corse: 85 km/h, 138 km di autonomia e prezzo da 4.620 euro. Annunciato anche l’arrivo in Italia dell’S06 Maxi con oltre 200 km di autonomia.

Silence rafforza la propria presenza nel mercato italiano degli scooter elettrici e sceglie EICMA 2026 per presentare due importanti novità. La prima è il nuovo S02 Paddock, una versione speciale dello scooter urbano realizzata in collaborazione con Ducati Corse, che riprende colori e dettagli dei mezzi utilizzati dai team ufficiali Ducati nei paddock della MotoGP e della Superbike.

La seconda, forse ancora più interessante dal punto di vista della mobilità elettrica, riguarda l’arrivo sul mercato italiano del Silence S06 Maxi, uno scooterone che promette oltre 200 chilometri di autonomia e prestazioni superiori rispetto alla gamma urbana del costruttore spagnolo.

Silence S02 Paddock: lo scooter elettrico dei piloti Ducati

La collaborazione tra Silence e Ducati Corse prosegue ormai da due anni, ma fino ad ora era rimasta confinata nei confini dei paddock MotoGP e WSB. Con il nuovo S02 Paddock, questa collaborazione si traduce in un modello destinato e disponibile anche al pubblico. Saranno gli stessi scooter elettrici utilizzati dai piloti e dal personale dei team ufficiali Ducati Lenovo in MotoGP e Aruba.it Racing Ducati in WorldSBK per gli spostamenti all’interno dei circuiti.

Per Silence, Santiago Benjumea, direttore commerciale, ha sottolineato: «È un accordo fantastico. Siamo felici di essere partner di un team come Ducati e di portare questa esperienza a tutti i motociclisti. Questa è uno scooter elettrico, come tutti i prodotti Silence , ma con il rosso ufficiale Ducati che la rende molto attraente per tutti i motociclisti. Potranno guidare lo stesso scooter che l’anno prossimo utilizzeranno campioni come Marc Márquez e Pedro Acosta in MotoGP e Iker Lucuona e Franco Morbidelli in WorldSBK».

Come è fatto il Silence S02 Paddock?

A caratterizzarlo è soprattutto l’estetica, con una livrea Rosso Ducati, cerchi neri impreziositi dalla fascia rossa, ammortizzatore con finiture gialle, scritta Paddock sulle fiancate e loghi Ducati Corse Official Partner.

La base tecnica è quella dello scooter elettrico Silence S02, con ruote di diametro generoso, pensate per offrire maggiore stabilità sulle superfici irregolari, e un vano sottosella capace di ospitare un casco. Il Silence S02 Paddock viene proposto nella versione L3e, equivalente a un 125 cc, guidabile con patente A1 oppure con patente B in Italia.

Il motore elettrico sviluppa una potenza di 6 kW, sufficiente per raggiungere una velocità massima di 85 km/h. L’autonomia omologata dichiarata è di 138 chilometri, un valore interessante per uno scooter pensato principalmente per la mobilità urbana. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 5,6 kWh ed è ovviamente estraibile. Il tempo necessario per una ricarica completa è compreso tra 6 e 8 ore. Il peso dichiarato dello scooter è di 91 kg senza batteria.

Non manca la connettività attraverso l’app My Silence, che permette di localizzare lo scooter, controllare lo stato della batteria, attivare l’accensione senza chiave e condividere temporaneamente l’utilizzo del mezzo con altre persone.

Il nuovo Silence S02 Paddock arriverà sul mercato italiano a febbraio 2027, con un prezzo di partenza di 4.620 euro. Sarà distribuito attraverso una rete di 44 punti vendita.

Silence S06 Max arriva in Italia: oltre 200 km di autonomia

A EICMA 2026 Silence ha annunciato anche l’avvio della commercializzazione in Italia del nuovo S06 Maxi, previsto per gennaio 2027. Si tratta di un maxi scooter elettrico, pensato per andare oltre la mobilità strettamente urbana, con un’autonomia dichiarata superiore ai 200 km.

Due le versioni disponibili: S06 Maxi Dual, con doppia batteria e motore da 11 kW (15 kW di picco), proposta a 7.920 euro, e S06 Maxi Single, con una sola batteria e motore da 7 kW (9 kW di picco), annunciata a 6.620 euro.

Silence punta oltre la mobilità urbana

Con queste due novità Silence lavora su due fronti differenti. Da una parte lo S02 Paddock, che sfrutta la collaborazione con Ducati Corse per rendere più riconoscibile e desiderabile uno scooter urbano già presente nella gamma. Dall’altra l’S06 Maxi, con il quale il costruttore spagnolo punta a entrare in un segmento più impegnativo e in Italia molto interessante.

Non a caso è proprio quest’ultimo il modello da tenere d’occhio. Perché Silence potrebbe offrire un’alternativa elettrica concreta anche a chi oggi utilizza uno scooter di cilindrata medio-alta. In questa fascia di prestazioni inoltre la differenza di prezzo tra elettrico e termico è davvero molto bassa.