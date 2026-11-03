EICMA 2026. Royal Enfield svela la scrambler elettrica Flying Flea S6

Royal Enfield amplia la famiglia Flying Flea con la nuova FF S6, scrambler elettrica appena svelata a Eicma. Derivata dalla FF C6, la nuova moto punta su una maggiore versatilità, con una ciclistica pensata per affrontare strade poco asfaltate, pavé e percorsi sterrati. L’arrivo sul mercato è previsto per l’estate 2027.

Oltre l’asfalto

La Flying Flea S6 condivide con la C6 la base tecnica, compresi telaio e ciclistica, ma introduce soluzioni specifiche per ampliare le possibilità di utilizzo. L’obiettivo è realizzare una moto elettrica adatta alla mobilità urbana, ma capace di affrontare anche situazioni nelle quali l’asfalto lascia spazio a fondi sconnessi e sterrati.

Royal Enfield descrive la S6 come una moto accessibile anche ai motociclisti meno esperti, senza rinunciare al divertimento di guida per quelli più navigati. Una vocazione che si riflette nell’impostazione da scrambler, con una sella in stile enduro e una configurazione pensata per affrontare anche percorsi fuori dalle strade tradizionali.

Coppia elevata ma specifiche ancora riservate

Anche se Royal Enfield non ha ancora comunicato i dati completi del sistema propulsivo, la Casa sottolinea comunque la presenza di un’unità caratterizzata da un elevato valore di coppia, elemento importante per una moto destinata a muoversi anche su fondi difficili.

La condivisione della piattaforma con la FF C6 potrebbe suggerire caratteristiche prestazionali simili a quelle della “sorella”, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Nemmeno sulla capacità della batteria, l’autonomia e il prezzo.

Arriva la modalità Off-Road

La principale novità funzionale della Flying Flea S6 è rappresentata dalla modalità Off-Road, sviluppata specificamente per questo modello. Si aggiunge alle diverse modalità di guida già previste per l’utilizzo urbano e punta ad adattare il comportamento della moto alla circolazione sui fondi non asfaltati.

La dotazione comprende anche diversi sistemi di assistenza alla guida, mentre al centro dell’esperienza digitale troviamo una strumentazione touchscreen circolare che utilizza il sistema operativo Fleaware.OS. Il sistema gestisce le funzioni di connettività tra motociclista e veicolo, mantenendo accessibili le informazioni e i servizi durante il viaggio.

Il debutto commerciale è programmato per l’estate 2027: sarà allora possibile valutare più concretamente il posizionamento della Flying Flea S6 e le sue potenzialità nel panorama delle moto elettriche.