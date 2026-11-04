EICMA 2026. ReBake Abler, la “nuova” Cake fa il suo debutto a Milano

Non solo grandi firme e brand storici, a Eicma c’è spazio anche per i debutti. Come quello della startup svedese ReBake Motors, che ha scelto il Salone milanese per farsi conoscere al grande pubblico delle due ruote e mostrare il suo primo modello di scooter elettrico, l’Abler. Che non è uno scooter qualunque.

ReBake raccoglie infatti l’eredità progettuale di CAKE, il marchio svedese famoso per le sue moto elettriche minimaliste, costretto a chiudere i battenti nel febbraio 2024 a causa delle difficoltà economiche. Dietro il nuovo progetto c’è infatti Karl Ytterborn, che in Cake ha lavorato per diversi anni, pronto oggi a ripartire alla guida di ReBake e riproporre una tipologia di moto leggera che vuole distinguersi non tanto per le prestazioni assolute, quanto per la versatilità d’impiego e la possibilità di adattare la configurazione alle esigenze di chi la utilizza.

La filosofia di ReBake Motors è quella di conservare gli elementi interessanti del percorso di Cake, evitando però costi e complessità non indispensabili. La Abler rappresenta quindi un tentativo di tradurre in un prodotto commerciale più razionale alcune delle intuizioni che avevano caratterizzato Cake.

Un telaio progettato per essere modulare

La caratteristica più riconoscibile della ReBake Abler – ripresa in toto da Cake – è il telaio realizzato con tubi di alluminio, che svolge anche una funzione di supporto per gli accessori.

La struttura è stata infatti concepita per consentire il montaggio di diversi elementi direttamente in più punti del telaio. In questo modo la moto può essere configurata per utilizzi differenti, dal trasporto di un passeggero ad attività di tipo più propriamente utilitario.

La modularità è uno degli aspetti sui quali ReBake punta maggiormente. Un’impostazione interessante soprattutto per chi cerca una due ruote elettrica non esclusivamente legata agli spostamenti casa-lavoro, ma utilizzabile anche per piccoli trasporti e attività quotidiane.

Abler45 e Abler80

La ReBake Abler arriverà sul mercato in due versioni. L’Abler45 appartiene alla categoria dei ciclomotori (L1e), quindi con velocità massima limitata di 45 km/h. Il motore ha una potenza nominale di 4 kW e una di picco di 5,1 kW.

La Abler80 sale invece di categoria (L3e). La potenza nominale raggiunge 6,1 kW, con un picco di 7,68 kW, mentre la velocità massima supera gli 80 km/h.

Entrambe utilizzano un motore elettrico integrato nel mozzo della ruota posteriore, con trasmissione diretta.

Batterie estraibili e autonomia fino a 160 km

Per l’accumulo ReBake ha scelto batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), con capacità di 2 kWh e peso di 17 kg. Le batterie sono estraibili e possono essere ricaricate direttamente sulla moto oppure separatamente, utilizzando una normale presa domestica. Il tempo dichiarato per una ricarica completa è di circa 4 ore per ciascun accumulatore.

La Abler80 include già due accumulatori mentre la Abler45 viene fornita di serie con una sola batteria, ma può ospitarne due in via opzionale.

Con entrambe le batterie installate, ReBake dichiara un’autonomia massima di 160 km per la Abler45 e 114 km per la Abler80 nel ciclo urbano.

Una dotazione essenziale per l’utilizzo quotidiano

La parte ciclistica comprende ruote in lega da 14 pollici, una sospensione anteriore con 140 mm di escursione e due ammortizzatori posteriori. La frenata è affidata a dischi anteriori e posteriori, con sistema di frenata combinata e recupero di energia in decelerazione. L’illuminazione è completamente a LED.

Per il mercato italiano sarà interessante capire come ReBake organizzerà distribuzione e assistenza, oltre a verificare disponibilità e prezzi effettivi. Al momento i prezzi annunciati sono di 3.990 euro per la Abler45 e 4.990 per la Abler80.

La presentazione a EICMA costituisce intanto il primo contatto con il pubblico europeo di una realtà che prova a riprendere un percorso interrotto, facendo tesoro delle difficoltà incontrate da Cake.