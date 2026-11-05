Vespa rinnova la sua gamma elettrica per il 2027. Arriva un nuovo motore sviluppato e prodotto in Italia, più efficiente e privo di terre rare. Per Primavera, Sprint S e Primavera Tech migliorano prestazioni e autonomia, ma siamo ancora distanti…

La gamma elettrica Vespa si rinnova per il 2027, puntando soprattutto sull’efficienza e su una tecnologia più sostenibile. Il Gruppo Piaggio ha sviluppato un nuovo motore elettrico, interamente progettato e prodotto in Italia, che promette consumi inferiori, maggiore autonomia e una risposta più brillante nel traffico cittadino.

Le novità interessano Vespa Primavera, Sprint S e Primavera Tech, con aggiornamenti che riguardano anche la gestione della batteria, i tempi di ricarica e la strumentazione digitale. Il tutto senza modificare ovviamente le forme esteriori.

Nuovo motore Vespa elettrica: più efficienza e niente terre rare

La novità principale è il nuovo propulsore elettrico ad architettura modulare, sviluppato da Piaggio per migliorare l’efficienza energetica e la precisione nella gestione della potenza.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la sua costruzione: il motore non utilizza componenti realizzati con terre rare. Una scelta green che permette di ridurre la dipendenza da materiali la cui estrazione e lavorazione possono comportare un elevato impatto ambientale.

Vespa Primavera e Sprint S elettriche: fino a 85 km di autonomia

Per le Vespa Primavera e Sprint S elettriche, entrambe omologate come ciclomotori, la velocità massima rimane di 45 km/h. Il nuovo motore dovrebbe migliorare la brillantezza in accelerazione, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 85 chilometri in modalità ECO.

Rimane una caratteristica particolarmente utile per chi utilizza lo scooter quotidianamente in città: la batteria removibile, che può essere estratta e ricaricata senza dover necessariamente collegare il veicolo a una presa elettrica. Una soluzione utile, ma che rimane non molto pratica vito il peso della batteria (intorno ai 15 kg).

Vespa Primavera Tech elettrica: 100 km di autonomia e ricarica più rapida

Gli aggiornamenti più importanti riguardano Vespa Primavera Tech, la versione elettrica omologata come motociclo, capace di raggiungere una velocità massima di 67 km/h. Grazie al nuovo motore e all’evoluzione del Vehicle Management System, il sistema elettronico che gestisce il funzionamento del veicolo, l’autonomia dichiarata aumenta del 12,5%.

Nel ciclo di omologazione WMTC si passa a 90 chilometri, mentre in modalità ECO la percorrenza dichiarata raggiunge i 100 chilometri.

Migliora anche l’efficienza della ricarica. Il nuovo caricabatteria, più potente, permette di passare dallo 0 all’80% in circa due ore e mezza. Contemporaneamente, i consumi di energia prelevata dalla rete diminuiscono del 17%.

Un altro aggiornamento riguarda la gestione della batteria durante i periodi di inutilizzo. La nuova funzione «Mantenimento», attivabile direttamente dalla strumentazione, è pensata per preservarne la durata nel tempo, soprattutto quando lo scooter rimane fermo a lungo.

Vespa Primavera Tech: nuovo display TFT da 5 pollici e connettività

Le novità della gamma elettrica 2027 non si fermano alla parte meccanica. Vespa Primavera Tech introduce un nuovo cruscotto digitale TFT da 5 pollici, che permette di visualizzare le principali informazioni di viaggio.

Oltre a velocità, autonomia residua e stato di carica della batteria, il display mostra il livello di recupero energetico e le indicazioni della navigazione. Attraverso il sistema Vespa MIA, di serie sulla Primavera Tech e disponibile come accessorio su Primavera e Sprint S, è possibile collegare lo smartphone allo scooter.

La connettività permette di visualizzare chiamate e messaggi, gestire le telefonate attraverso i comandi al manubrio e utilizzare la navigazione a pittogrammi direttamente sul cruscotto della Primavera Tech.

L’applicazione consente inoltre di consultare informazioni sull’utilizzo del veicolo, come la distanza percorsa, l’energia consumata e il numero di cicli di ricarica effettuati.

Sempre sulla Primavera Tech è di serie il sistema Piaggio Keyless, che consente l’avviamento senza inserire la chiave, integra l’immobilizer elettronico e permette di aprire il vano sottosella tramite telecomando.

Debuttano anche due luci LED di cortesia nel retroscudo, che rimangono accese per 30 secondi dopo lo spegnimento oppure fino all’avviamento del veicolo.

Bene, ma..

La nuova gamma elettrica Vespa punta quindi su un’evoluzione tecnologica più che su una rivoluzione estetica. Il motore senza terre rare rappresenta la novità più significativa sul fronte della sostenibilità, mentre i miglioramenti di autonomia e ricarica cercano di rendere questi scooter più pratici nell’utilizzo quotidiano.

Restano però ancora da conoscere alcuni dati importanti, non ultimo i prezzi della gamma Vespa elettrica 2027, ma Vespa non è un brand che fa del prezzo una leva per convincere la propria clientela.

Quello che invece ci si poteva aspettare da Vespa era un salto in avanti, piuttosto che una semplice evoluzione. Di fatto, l’impostazione resta sostanzialmente la stessa ormai da diversi anni, mentre il mondo della mobilità elettrica sta cambiando rapidamente. Le autonomie della concorrenza sono sempre più spesso a tre cifre e un numero crescente di marchi, anche grazie alla diffusione sempre più capillare delle colonnine, sta abbandonando la soluzione della batteria removibile – che nella pratica non è sempre così comoda – per puntare sulla ricarica con connettore Tipo 2.

E perché, poi, non osare qualcosa di più, facendo un passo coraggioso verso “cilindrate” maggiori?