EICMA 2026. NIU si potenzia con l’FQiX 500

Aggiornamenti alla gamma e una novità importante per NIU a Eicma 2026. Il colosso cinese delle due ruote elettriche presenta lo scooter FQiX 500 (nuova ammiraglia della serie FQiX) e gli ultimi aggiornamenti sui model year 2027 delle serie NQiX, NQi e FQiX, tra nuove batterie, maggiore sicurezza, connettività e dotazioni migliorate.

FQiX 500, il più potente della serie

Mancava all’appello ma ora fa il suo debutto sul palcoscenico di Eicma 2026. Il FQiX 500 è il modello più potente della recente serie FQiX, che già comprende gli scooter FQiX 150 e FQiX 300. Nasce dal “fratello” NQiX 500, uno dei modelli più venduti di NIU.

Prime specifiche alla mano, lo scooter raggiunge i 115 km/h in modalità Boost ed è dotato di ABS di serie. Le due batterie da 72 V/28 Ah sono anch’esse di serie e una terza batteria opzionale sotto la sella estende l’autonomia fino a 130 km.

L’arrivo presso i concessionari europei è previsto nel primo trimestre 2027, con prezzi a partire da 4.699 €.

NIU Model Year 2027: aggiornamenti su tutta la gamma

Nel suo ricco parterre di proposte a zero emissioni, Niu ha anche apportato diverse novità in gamma per i model year 2027, tra nuove batterie, maggiore sicurezza e dotazioni migliorate.

A partire dal NQiX 500 che ora adotta un telaio più robusto in acciaio e la sua velocità massima sale da 100 fino a 115 km/h in modalità Boost. I modelli NQiX 150/300, FQiX 150/300 e NQi Sport/GTS vengono invece dotati di una batteria più compatta da 72 V/30 Ah che garantisce fino al 7% di autonomia in più.

Niu fa sapere che la nuova batteria è compatibile anche con i modelli MY25 e MY26 e utilizza lo stesso caricabatterie.

Cambia anche la gestione della batteria scarica: invece di limitare bruscamente la velocità al 15%, lo scooter ora avvisa il conducente al 20% e riduce la velocità in modo graduale.

Novità anche negli equipaggiamenti: i nuovi pneumatici quattro stagioni CST SC12 ora sono di serie su tutti i modelli, mentre le serie NQiX e FQiX ricevono fari più luminosi. La serie NQiX è inoltre disponibile in tre nuove colorazioni: Matt Blue, Jungle Green e Nardo Grey.

Tra gli altri aggiornamenti figurano una connettività migliorata, con GPS più veloce, e un trattamento anticorrosione potenziato su telai, cavalletti e forcelloni.

Come per l’FQiX, l’arrivo dei Model Year 2027 presso i concessionari europei è previsto nel primo trimestre 2027.