EICMA 2026. Nerva presenta Kory, e-scooter a ruota alta per la città

Il costruttore spagnolo Nerva si presenta al Salone di Eicma con un nuovo modello di scooter elettrico da lanciare nel 2027. Si chiama Kory e va a riempire la casella degli scooter a ruota alta, pratici per gli spostamenti urbani, che mancava ancora in gamma.

Nerva introduce un modello differente da quanto proposto finora, continuando a diversificare la propria offerta per cercare di venire incontro alle esigenze e ai gusti di chi sceglie la mobilità green urbana su due ruote. Dopo gli scooteroni EXE, EXE II e Lift, il piccolo Spark e il professionale Cargo, ecco arrivare Kory, classico scooter a ruota alta, snello nelle forme e pratico, che tanto va per la maggiore nel mercato italiano e non solo.

Nerva lo presenta come uno scooter elettrico progettato specificamente per la città, quindi rivolto a chi affronta ogni giorno tragitti urbani e cerca una soluzione alternativa ai tradizionali mezzi con motore termico.

Batterie Blade e ricarica rapida di Tipo 2

In attesa delle specifiche tecniche ufficiali, Kory dovrebbe adottare elementi comuni con il resto dei modelli in gamma per adottare la stessa filosofia aziendale.

In primis, l’impiego di batterie BYD Blade al litio-ferro-fosfato (LFP), una tecnologia scelta per le sue caratteristiche di sicurezza e durata, possibilmente rimovibili. Poi il motore centrale, che Nerva dichiara di aver sperimentato su oltre 20 milioni di chilometri percorsi dalla fondazione del marchio nel 2022. Infine, altro pilastro del marchio, la possibilità di ricaricare attraverso una presa integrata di Tipo 2, poco diffusa tra gli e-scooter, quindi con accesso alle colonnine pubbliche e modalità più rapide.

Come detto, ora si attendono i dettagli tecnici specifici per inquadrare meglio il nuovo scooter. L’arrivo commerciale di Kory non è comunque immediato: la data indicata per l’Italia è la fine del 2027. A quale prezzo vedremo.