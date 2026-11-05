EICMA 2026. LYVA si presenta a Milano. Debutto arrembante del brand cinese

Un parterre di proposte che vanno dalle e-bike ai monopattini, dagli e-scooter alle dirt bike. Con questo ricco assortimento di idee per la mobilità urbana green, il marchio cinese LYVA ha fatto il suo debutto europeo a Eicma 2026. E c’è anche lo zampino BMW.

Il brand premium del gruppo cinese Luyuan – che in Cina è una delle aziende pioneristiche nel settore della mobilità elettrica intelligente – ha colto l’occasione di un palcoscenico importante come Eicma non solo per presentare il marchio e la gamma di prodotti in Europa ma anche per coinvolgere distributori e partner del settore a livello locale in vista di un futuro approccio più concreto nel Vecchio Continente.

Puntando sulla versatilità, Lyva ha svelato a Milano diversi prodotti, tra cui cinque concept, distribuiti in quattro categorie di veicoli: bici cargo, monopattini, biciclette e dirt-bike. Tutti rigorosamente elettrici.

Il binomio con BMW

Al centro del progetto spicca l’interessante collaborazione con il gruppo BMW, da cui derivano due dei principali prototipi: una cargo bike elettrica a tre ruote (Dynamic Cargo) e un monopattino pieghevole (Clever Commute). I due mezzi puntano sul giusto mix di tecnologia e design, con il contributo rilevante di Designworks, lo studio di innovazione e design del gruppo tedesco.

Di impatto soprattutto la bici cargo elettrica a tre ruote basculanti, in stile “pick-up”, con vano di carico apribile e rimovibile, dotato di intelaiatura metallica rigida. Un mezzo agile, costruito con tecnologia di stampo automobilistico, ideale per il trasporto di bambini e dotata di telecamera integrata per monitorare in tempo reale il carico.

Bici, scooter e dirt-bike

Lyva ha poi portato a Eicma un ricco campionario di veicoli con i quali punta a farsi spazio in Europa nell’immediato futuro. Dalle e-Bike ai ciclomotori adatti all’ambito puramente urbano – come lo stiloso Moda 70 – fino ai classici e-scooter più performanti e tecnologici. Tra questi, i modelli recenti S86 e S95 Pro, dotato quest’ultimo di doppia batteria e ricarica fast.

Infine, spazio a Milano anche per un paio di dirt-bike, pensate per l’offroad, quindi leggerissime e divertenti. Lyva ha svelato i modelli GX03, con telaio in alluminio (pesa solo 52 kg) e potenza di picco di 8 kW, e la “sorella” maggiore GX05, più potente e veloce (raggiunge i 100 km/h).