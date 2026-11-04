EICMA 2026. Liux BIG, il quadriciclo elettrico con la carrozzeria in fibra di lino

Un quadriciclo elettrico ultracompatto, con una carrozzeria realizzata in composito di fibra di lino e consumi dichiarati di appena 6,7 kWh/100 km. È il LIUX BIG, modello sviluppato dall’azienda spagnola LIUX che debutta in Italia a EICMA 2026. Il lancio commerciale è previsto nella prima metà del 2027, con un prezzo di partenza inferiore a 18.000 euro.

Dopo la presentazione internazionale al Salone dell’Auto di Parigi, il veicolo arriva a Milano per incontrare il pubblico italiano e, soprattutto, potenziali partner commerciali. L’Italia, insieme a Spagna e Francia, è infatti tra i mercati individuati dall’azienda per l’avvio delle vendite.

Il Liux Big appartiene alla categoria dei quadricicli pesanti L7e (guidabili a partire dai 16 anni) ed è pensato prevalentemente per gli spostamenti urbani. Due posti, dimensioni particolarmente contenute e un’attenzione specifica all’efficienza energetica sono gli elementi attorno ai quali è stato sviluppato il progetto.

Monoscocca in fibra di lino per ridurre peso ed emissioni

La caratteristica più interessante riguarda i materiali utilizzati per la struttura. L’azienda spagnola ha scelto biocompositi a base di fibra di lino per realizzare la monoscocca e parte della carrozzeria, una soluzione che dovrebbe consentire di alleggerire sensibilmente il veicolo.

Secondo i dati comunicati dal costruttore, il materiale permette di ridurre di circa il 40% il peso della struttura rispetto a un equivalente in acciaio, con una diminuzione del 61% delle emissioni di CO₂ associate al componente.

Il risultato è un veicolo che pesa 648 kg, batteria compresa, anche grazie a dimensioni davvero compatte: 2,7 metri in lunghezza, 1,5 in larghezza e 1,4 in altezza. Nonostante l’ingombro ridotto, il bagagliaio offre una capacità dichiarata di 240 litri.

La scelta dei materiali non riguarda soltanto la fase di produzione. Liux dichiara di utilizzare anche resine riciclabili e un’architettura modulare, con l’obiettivo di facilitare il recupero dei componenti e allungare la vita utile del veicolo.

Fino a 270 km di autonomia

Il Liux Big sarà disponibile con due batterie, rispettivamente da 15 e 20 kWh. La versione con accumulatore più piccolo dichiara un’autonomia di 215 km (ciclo WMTC), mentre per quella di capacità maggiore il costruttore indica un’autonomia stimata fino a 270 km.

Particolarmente interessante il consumo dichiarato: 6,7 kWh ogni 100 km. Un valore che, se confermato nell’utilizzo reale, collocherebbe il veicolo su livelli di efficienza energetica molto contenuti.

Il motore elettrico posteriore sviluppa una potenza di picco di 35 kW (15 kW nominali). La coppia massima è di 140 Nm. L’accelerazione da 0 a 50 km/h richiede 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 90 km/h, in linea con le caratteristiche della categoria L7e.

Per la batteria da 15 kWh Liux dichiara una potenza di ricarica di 3,3 kW e un tempo di 2 ore e 50 minuti per passare dal 20% all’80%.

Sicurezza e dotazioni

Anche se quadriciclo, Liux ha dedicato particolare attenzione alla struttura del veicolo. Il progetto abbina un telaio portante in acciaio rinforzato a una monoscocca anti-intrusione. Le porte sono dotate di rinforzi ad alta resistenza.

La dotazione tecnica comprende freni a disco su tutte e quattro le ruote, sospensioni indipendenti MacPherson, servofreno, assistenza alla partenza in salita e frenata rigenerativa.

Lato tecnologia, trovano spazio una strumentazione digitale da 7 pollici, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e connettività Bluetooth. È prevista anche l’integrazione con l’app My LIUX.

In Italia sotto i 18mila euro?

Liux Big sarà prodotto in Spagna. Il prezzo di partenza annunciato è inferiore a 18.000 euro, senza contare eventuali incentivi. La commercializzazione dovrebbe iniziare nel primo semestre del 2027, e l’Italia è uno dei mercati prioritari.