EICMA 2026, l’elettrico si prova: dieci padiglioni per l’edizione più grande di sempre

Dal 3 all’8 novembre torna EICMA a Fiera Milano Rho. L’edizione 2026 sarà la più grande mai organizzata: dieci padiglioni, oltre 2.100 marchi e più spazio anche alla mobilità urbana, ai test ride e alle nuove tecnologie.

EICMA cresce ancora. L’edizione numero 83 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 3 all’8 novembre 2026 a Fiera Milano Rho, occuperà per la prima volta dieci padiglioni, uno in più rispetto allo scorso anno.

In tutto saranno oltre 300 mila metri quadrati, considerando anche le aree esterne, con 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi. Il 74% dei marchi presenti arriva infatti dall’estero.

Numeri importanti, ma per chi guarda alla trasformazione della mobilità sarà soprattutto interessante capire quanto spazio occuperanno quest’anno elettrificazione, nuovi veicoli urbani e tecnologie emergenti.

Scooter ed elettrici da provare nell’area Y.U.M.

Uno dei punti più interessanti sarà ancora una volta Y.U.M. – Your Urban Mobility, l’area dedicata alla mobilità urbana.

Su oltre 8.000 metri quadrati sarà possibile provare direttamente scooter e altri veicoli destinati agli spostamenti cittadini. I mezzi disponibili saranno più di 40, proposti da dieci espositori, con modelli sia elettrici sia endotermici.

È un aspetto particolarmente interessante per l’elettrico. Se autonomia, potenza e capacità della batteria si possono leggere su una scheda tecnica, su scooter e veicoli urbani contano altrettanto peso, maneggevolezza, erogazione e facilità di utilizzo. Poterli provare fuori dagli stand permette quindi un confronto più concreto tra proposte che, almeno sulla carta, possono sembrare molto simili.

EICMA non ha ancora anticipato quali modelli elettrici saranno disponibili nei test ride, ma l’area Y.U.M. sarà uno dei punti da tenere d’occhio.

Start-up e nuove tecnologie per la mobilità

Un altro spazio interessante in chiave green sarà quello dedicato alle start-up, ospitato nel Padiglione 18 e realizzato con il sostegno di ICE.

L’obiettivo è raccogliere giovani aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie, servizi e soluzioni legate alla trasformazione della mobilità.

È spesso proprio in queste aree, lontano dagli stand dei grandi costruttori, che a EICMA emergono batterie, sistemi di ricarica, componentistica, software, servizi digitali e nuove interpretazioni della mobilità leggera. Sarà quindi uno degli spazi da osservare per capire quali tecnologie potrebbero arrivare nei prossimi anni su moto, scooter ed e-bike.

La componente “green” riguarderà anche l’accesso alla manifestazione. EICMA ha confermato un piano dedicato a trasporto pubblico e intermodalità sviluppato insieme ad ATM, Comune di Milano e Trenord, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il traffico attorno alla fiera e incentivare soluzioni alternative all’auto privata. Dal 6 all’8 novembre saranno disponibili anche circa 15 mila posti auto gratuiti, in gran parte nei parcheggi di interscambio collegati alla rete metropolitana.

MotoGP, Dakar e MotoLive: il resto del programma

Accanto alle novità di prodotto rimane naturalmente la componente spettacolare. Nel Padiglione 22 debutterà Speed Legends, una mostra di circa 1.000 metri quadrati dedicata alla storia della classe regina del Motomondiale, con oltre 30 moto storiche e le cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026. Nello stesso padiglione tornerà anche uno spazio dedicato alla Dakar.

Nell’area esterna, oltre 60 mila metri quadrati saranno invece riservati a MotoLive, con competizioni, freestyle, trial, test ride e spettacoli. Tra gli ospiti annunciati ci sono Toni Bou, Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts e altri campioni del motociclismo.

Torna inoltre EICMA Adventouring, lo spazio dedicato al mototurismo e agli eventi della Adventure Series FMI.

EICMA 2026: date, orari e biglietti

Le giornate del 3 e 4 novembre saranno riservate a stampa e operatori del settore. Dal 5 all’8 novembre la fiera sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 18.30.

Il biglietto intero in prevendita costa 20 euro, a cui si aggiungono 1,50 euro di spese di gestione; alle casse il prezzo sale a 25 euro. Confermato anche il biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30, disponibile online a 14 euro più spese di gestione.

L’edizione 2026 si presenta quindi come la più grande EICMA mai organizzata a Rho. Per capire invece quanto sarà davvero elettrica bisognerà aspettare gli annunci dei costruttori: tra nuove moto e scooter, mobilità urbana e start-up, i segnali interessanti non mancano.