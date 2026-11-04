EICMA 2026. Lambretta Elettra S, via alla produzione

Presentata tre anni fa a Eicma come concept, la Lambretta elettrica torna al Salone milanese pronta per essere finalmente prodotta in serie. Lo scooter Elettra S si prepara quindi ad arrivare sul mercato. Sotto le linee ispirate alle “mitiche” Lambrette degli anni Cinquanta trovano posto un motore elettrico da 5 kW di picco e una batteria da 4,5 kWh per un’autonomia dichiarata fino a 119 km.

La storia di Elettra S è iniziata proprio a Eicma, nel 2023, quando Lambretta mostrò il primo prototipo. Il progetto è stato successivamente sviluppato fino alla presentazione del modello di serie, avvenuta lo scorso anno. Ora, ancora a Eicma, l’ulteriore step: l’annuncio dell’avvio della produzione e il futuro debutto commerciale.

Design da Lambretta degli anni Cinquanta

Sviluppando questo scooter elettrico, l’azienda italiana ha voluto conservare alcuni tratti caratteristici dell’identità Lambretta, pur affidandosi a una nuova architettura e a soluzioni tecniche specifiche per la propulsione elettrica.

L’estetica di Elettra S è uno degli elementi centrali del progetto. Il frontale presenta linee tese e decise, che si raccordano con una parte posteriore caratterizzata invece da volumi più morbidi e arrotondati, come la sella da profilo minimalista. Un’impostazione che richiama le Lambrette storiche, senza limitarsi a riproporne le forme.

Il risultato è un equilibrio tra riferimenti stilistici del passato e un linguaggio più contemporaneo, nel quale anche i componenti tecnici partecipano alla definizione dell’estetica.

Ciclistica tradizionale ma sospensione posteriore inedita

Il telaio e l’impostazione generale della ciclistica seguono uno schema tradizionale, con ruote da 12 pollici e la caratteristica sospensione anteriore Lambretta “a ruota tirata”, dotata di doppio ammortizzatore. La parte posteriore presenta invece una soluzione completamente riprogettata. Il monoammortizzatore è disposto orizzontalmente sopra il motore elettrico ed è collegato, attraverso un braccetto, al forcellone in alluminio.

Il peso dichiarato è di 131 kg, mentre l’altezza della sella è di 780 mm. Caratteristiche che definiscono l’impostazione di uno scooter destinato soprattutto all’utilizzo quotidiano.

Motore da 5 kW e autonomia fino a 119 km

La propulsione è affidata a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PMSM), con una potenza massima di 5 kW. La coppia dichiarata è di 148 Nm, mentre la velocità massima raggiunge i 90 km/h.

Per la gestione dell’erogazione sono previste tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La prima contiene i consumi e consente di raggiungere un’autonomia dichiarata fino a 119 km. Un dato che rende Elettra S adatta soprattutto agli spostamenti urbani e ai tragitti quotidiani.

La batteria NMC ha una capacità di 4,5 kWh. Per la ricarica è possibile utilizzare una normale presa domestica: con una potenza di 800 W, il tempo indicato per una ricarica completa è di circa 5 ore e 14 minuti.

Presto in Italia

Per Lambretta – che nel 2027 compirà 80 anni – l’avvio della produzione di Elettra S rappresenta il passaggio decisivo per trasformare il progetto su carta lanciato tre anni fa in una proposta concreta per il mercato.

Restano ancora da conoscere ulteriori dettagli commerciali, a partire da prezzo, disponibilità e calendario delle consegne. Elementi che saranno determinanti per capire quale spazio potrà conquistare Elettra S nel mercato italiano degli scooter elettrici.