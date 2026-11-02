EICMA 2026. Eli lancia la minicar ZERO MX. In mostra anche la speciale RACE Edition

Eli amplia la propria gamma di microcar elettriche con la nuova ZERO MX, primo quadriciclo pesante (L7e) del marchio, che dichiara fino a 200 km di autonomia. Il costruttore americano porta ad Eicma 2026 anche la ZERO RACE Edition, una serie speciale caratterizzata da una livrea sportiva e da interni dedicati.

Le due novità presenti al Salone milanese segnano un ampliamento dell’offerta Eli, finora concentrata esclusivamente sui quadricicli leggeri L6e. I modelli arrivano sul mercato italiano attraverso Mobility Trade, nuovo importatore e distributore del marchio.

Eli ZERO MX: minicar cittadina

La novità più importante è la ZERO MX, con cui il costruttore entra nel segmento dei quadricicli pesanti, guidabili in Italia dai 16 anni con patente B1. Il modello conserva le dimensioni particolarmente compatte della famiglia Zero – con una lunghezza di appena 2,25 metri – ma introduce caratteristiche tecniche che ne ampliano le possibilità di utilizzo.

Il motore elettrico raggiunge una potenza di picco di 20 kW, mentre la velocità massima dichiarata arriva a 85 km/h. La batteria LFP da 14,4 kWh promette un’autonomia fino a 200 km.

La trazione è posteriore e il conducente può scegliere tra le modalità ECO e SPORT. Tra le caratteristiche dichiarate figurano anche la capacità di affrontare pendenze fino al 30% e un diametro di sterzata di 7,2 metri, ad evidenziare la maneggevolezza tipica delle microcar.

Per la ricarica è previsto un caricatore di bordo da 3,3 kW, utilizzabile sia con una normale presa domestica sia presso le colonnine pubbliche in corrente alternata.

Dotazione da vettura più grande

La ZERO MX punta poi su una dotazione particolarmente ricca per la categoria. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano climatizzatore con riscaldamento, tetto panoramico, accesso e avviamento keyless, telecamera posteriore con sensori di parcheggio e servosterzo elettrico.

L’abitacolo comprende un quadro strumenti digitale e un dislay con sistema di infotainment da 10,1 pollici con Apple CarPlay. Non mancano ABS, freno di stazionamento elettrico e freni a disco su tutte e quattro le ruote. Quattro le colorazioni previste: Pearl White, Arctic Silver, Graphite e la nuova Champagne.

Serie ZERO Race Edition: sportiva in modalità Turbo

Accanto alla MX, Eli lancia in anteprima a Eicma 2026 anche la serie speciale ZERO Race Edition, un allestimento ad hoc prodotto in numero limitato disponibile sia sul modello premium Zero L6e che sulla nuova MX L7e.

La caratterizzazione estetica ruota attorno alla verniciatura esclusiva Turbo Red, abbinata a grafiche racing su cofano, parafanghi e fiancate inferiori. Completano l’allestimento uno spoiler posteriore dedicato e loghi specifici sulle ruote.

Anche gli interni ricevono un trattamento particolare, con rivestimenti bicolore in microfibra scamosciata Race Red e grigio chiaro. I sedili riportano inoltre il ricamo RACE Edition.

La particolarità più curiosa è però la modalità Turbo, che, una volta inserita, modifica la risposta dell’acceleratore rendendola più pronta. Non cambia però la velocità massima né i limiti previsti dall’omologazione: si tratta quindi di una diversa impostazione dell’erogazione, non di un incremento delle prestazioni omologate.

Prezzi: promozione per la nuova Zero MX

La gamma Eli ZERO è già ordinabile attraverso la rete dei concessionari autorizzati italiani. Il listino parte da 10.900 euro per la ZERO in versione base, mentre la nuova ZERO MX L7e viene proposta a 16.900 euro. Si tratta di un prezzo promozionale valido fino al 31 dicembre 2026 (a listino costerebbe 1000 euro in più).

Per la RACE Edition i prezzi sono invece di 16.900 euro per la versione L6e e 18.900 euro per quella L7e.