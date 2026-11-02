Dal 3 all’8 novembre torna EICMA a Fiera Milano Rho. Riflettori puntati anche su moto e scooter elettrici: i marchi da seguire, gli stand e tutte le informazioni per visitare il Salone, dai prezzi dei biglietti ai parcheggi gratuiti.

Tutto pronto per EICMA 2026, l’Esposizione internazionale delle due ruote che torna a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre. L’83ª edizione del Salone di Milano riunirà costruttori, operatori e appassionati provenienti da tutto il mondo, con imprese di 52 Paesi, dieci padiglioni e oltre 300mila metri quadrati tra esposizione e aree esterne.

Come ogni anno, EICMA sarà una grande vetrina per le novità del mercato motociclistico, ma anche un appuntamento importante per la mobilità elettrica su due ruote, con scooter urbani, moto a zero emissioni, modelli per il fuoristrada e nuove soluzioni per gli spostamenti quotidiani.

Per il settore elettrico sarà soprattutto l’occasione per capire quali modelli arriveranno sul mercato italiano nel 2027, con quali caratteristiche e a quali prezzi. Autonomia, prestazioni, tempi di ricarica e disponibilità commerciale saranno alcuni degli aspetti da seguire con maggiore attenzione.

EICMA 2026: inaugurazione il 3 novembre con Matteo Salvini

L’inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 3 novembre alle ore 11, nella Sala Martini del Centro Servizi di Fiera Milano Rho, Porta Sud.

Alla cerimonia parteciperà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Sono attesi anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di ICE Matteo Zoppas, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e il presidente di Confindustria ANCMA Mariano Roman.

A fare gli onori di casa saranno Pietro Meda, presidente di EICMA, e Paolo Magri, amministratore delegato della manifestazione.

Le giornate del 3 e 4 novembre saranno riservate a stampa e operatori, mentre l’apertura al pubblico è prevista da giovedì 5 a domenica 8 novembre.

Moto e scooter elettrici: i marchi da seguire a EICMA 2026

Anche quest’anno la presenza dei produttori di veicoli elettrici sarà distribuita tra diversi padiglioni. Accanto ai marchi specializzati negli scooter per la città ci saranno costruttori impegnati nello sviluppo di moto elettriche, modelli per il fuoristrada e veicoli destinati alla mobilità professionale.

Tra i nomi da seguire figurano Silence, Vmoto, LiveWire, Zero Motorcycles, NIU, Luyuan, Zeeho, Horwin, Talaria e Ultraviolette, oltre ai costruttori tradizionali che hanno già introdotto veicoli elettrici nelle proprie gamme.

Silence sarà presente nel padiglione 14, mentre Vmoto ha programmato una presentazione ufficiale per mercoledì 4 novembre alle ore 11, nel padiglione 11. Tra i marchi da tenere d’occhio c’è anche LiveWire, legato a Harley-Davidson e specializzato nelle motociclette elettriche.

Interessante anche la presenza dei produttori asiatici, come Luyuan e Zeeho, il marchio elettrico del gruppo CFMoto. Nel settore delle moto elettriche da fuoristrada, invece, meritano attenzione realtà come Talaria.

Per tutti questi costruttori sarà importante verificare non soltanto le novità presentate, ma anche la disponibilità dei modelli in Italia, i prezzi e le prospettive commerciali.

La tabella raccoglie una prima selezione degli espositori. Per l’elenco completo e gli eventuali aggiornamenti è possibile consultare il catalogo ufficiale EICMA 2026 .

Biglietti EICMA 2026: quanto costano e dove acquistarli

I biglietti per EICMA 2026 sono acquistabili online attraverso la biglietteria ufficiale.

Il biglietto intero giornaliero costa 20 euro, oltre a 1,50 euro di spese di gestione. È prevista una tariffa ridotta per i bambini dai 4 ai 13 anni, mentre i più piccoli entrano gratuitamente.

Tipo di biglietto Prezzo Intero giornaliero online 20 € + 1,50 € Pomeridiano intero 14 € + 1,50 € Pomeridiano ridotto, 4–13 anni 7 € + 1,50 € Bambini fino a 3 anni Gratuito

Il biglietto pomeridiano è disponibile online in numero limitato. Per le altre tariffe e le eventuali agevolazioni è consigliabile consultare direttamente la biglietteria ufficiale.

Come arrivare a EICMA 2026: metropolitana, treno, autobus e auto

EICMA si svolge nel quartiere fieristico di Fiera Milano Rho, raggiungibile da Milano e dalle principali città lombarde con diversi mezzi di trasporto. La soluzione più semplice per chi parte da Milano è la linea rossa M1, scendendo alla fermata Rho Fieramilano, direttamente collegata al quartiere espositivo.

Chi arriva con altre linee della metropolitana può raggiungere la M1 attraverso le principali stazioni di interscambio. È necessario un biglietto ATM valido fino a Rho Fieramilano.

La stazione ferroviaria di Rho Fiera Milano permette di raggiungere il Salone con i collegamenti ferroviari regionali e suburbani. Per EICMA 2026 sono previste iniziative dedicate in collaborazione con Trenord e Discovera, rivolte ai visitatori provenienti dalla Lombardia.

Chi sceglie l’auto può utilizzare i parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze di Fiera Milano Rho oppure approfittare dei parcheggi gratuiti di interscambio predisposti per la manifestazione, proseguendo poi con i mezzi pubblici.

EICMA 2026: oltre 12mila parcheggi gratuiti, come prenotarli

Per agevolare l’arrivo dei visitatori e ridurre il traffico nell’area metropolitana, EICMA ha predisposto un piano di mobilità in collaborazione con ATM, Comune di Milano e Trenord.

Dal 6 all’8 novembre saranno disponibili quasi 11mila posti auto gratuiti in 11 parcheggi di interscambio ATM. A questi si aggiungeranno, venerdì 6 e sabato 7 novembre, altri 1.350 posti presso lo stadio San Siro, servito dalla linea metropolitana M5.

Complessivamente si tratta di oltre 12mila posti auto gratuiti, che consentiranno ai visitatori di lasciare la macchina e raggiungere la Fiera con i mezzi pubblici.

Il parcheggio gratuito deve essere prenotato su ticketseicma.it, insieme al biglietto d’ingresso oppure anche successivamente, per chi ha già acquistato il proprio titolo.

Ogni visitatore può riservare un solo posto auto, fino a esaurimento delle disponibilità. Resta disponibile anche l’offerta di parcheggi a pagamento nelle vicinanze del quartiere fieristico.

Chi arriva in moto può usufruire di un parcheggio gratuito dedicato, secondo le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale.

EICMA 2026: il biglietto pomeridiano costa 14 euro

Per distribuire meglio gli ingressi e offrire maggiore flessibilità ai visitatori torna anche il biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30 alle 18.30.

Il prezzo è di 14 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto dai 4 ai 13 anni, oltre a 1,50 euro di spese di gestione.

La formula è disponibile online in numero limitato e può essere interessante per chi vuole visitare il Salone evitando di trascorrere un’intera giornata nei padiglioni.

Per informazioni aggiornate su biglietti, parcheggi, collegamenti e programma della manifestazione, il riferimento è il sito ufficiale di EICMA.