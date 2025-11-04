Eicma 2025. Yadea lancia il nuovo scooter Velax

Al Salone milanese Yadea si presenta con il nuovo scooter elettrico Velax, che punta forte sulla rapidità di ricarica. Al centro della scena anche la Keeness con più autonomia e il debutto di un ecosistema di ricarica completo.

Per la sua ottava partecipazione consecutiva ad Eicma, Yadea si presenta in grande spolvero con diverse novità. In testa c’è il debutto europeo dello scooter Velax, nuova punta di diamante del marchio cinese nel settore delle due ruote urbane.

Velax, ricarica all’80% in 20 minuti

Il nuovo scooter ha il suo punto di forza nel comparto batteria, composto da due moduli ATL al litio da 74V28Ah, rimovibili, che si ricaricano fino all’80% in soli 20 minuti e offrono fino a 110 km di autonomia.

Le batterie alimentano un motore da 4.900 W di picco e 176 Nm di coppia, che garantisce accelerazioni pronte, gestite da un sistema elettronico con oltre 40 protezioni BMS. In modalità ECO, la Velax recupera energia in frenata grazie alla rigenerazione, migliorando efficienza e durata.

La ciclistica è pensata per il comfort quotidiano: freni a disco da 220 mm con CBS, sospensioni ottimizzate e una struttura testata con oltre un milione di vibrazioni simulate. Lato tecnologia, la connettività è totale: accesso via Bluetooth o app Yadea, con condivisione digitale della chiave fino a cinque utenti, pensata per famiglie e flotte condivise.

Keeness LR ed ecosistema di ricarica

Tra i prodotti Yadea di scena ad Eicma da segnalare anche la nuova Keeness Long-Range Edition, evoluzione della moto elettrica che nel 2024 ha vinto il Red Dot Design Award. In questa versione, il mezzo monta una batteria più performante da 72V-109Ah, capace di garantire fino a 170 km di autonomia.

Infine, Yadea ha scelto Milano – dove verrà aperto presto un flagship store – anche per lanciare il suo ecosistema energetico integrato. Si tratta di una rete che include caricatori rapidi domestici, sistemi solari al sodio, stazioni di ricarica comunitarie e armadi per battery swap.

L’elemento più innovativo è la batteria al sodio, capace di oltre 1.500 cicli di ricarica, ricarica ultra-rapida e autonomia superiore ai 100 km anche a -20 °C. Yadea promette per questa tecnologia “sicurezza, durata e sostenibilità”, eliminando la dipendenza da materiali critici come il litio e il cobalto.