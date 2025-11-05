Eicma 2025. Vmoto punta sulla versatilità: ecco il VS4 e il CP con Pininfarina

Come da tradizione, tanta carne al fuoco per il colosso VMoto al Salone di Eicma. La direzione del gruppo australiano si identifica con una gamma di prodotti sempre molto ampia, per i privati e in ambito professionale. Tra le principali novità lo scooter VS5, forgiato in collaborazione con Pininfarina, e la nuova strategia retail basata sui Concept Store.

Con una presenza in oltre 90 Paesi, VMoto conferma la propria leadership mondiale nel settore delle due e tre ruote elettriche soprattutto per uso professionale. Al Salone di Eicma questo approccio deciso al settore B2B viene ribadito con la presentazione di tre nuovi modelli e un’evoluzione importante della propria piattaforma tecnologica.

Urbani e versatili: i nuovi VS4 e VS5

Spicca in particolare il CP (VS5), nato dalla collaborazione con il Centro Stile Pininfarina, che intende unire design e funzionalità, per adattarsi all’uso quotidiano e anche al delivery leggero. Lo scooter elettrico è previsto nelle versioni L1 e L5. Può raggiungere gli 80 km/h e si avvale di due batterie da 74V-45Ah.

Anteprima mondiale ad Eicma anche per il VS4, scooter elettrico modulare, progettato per trasformarsi da taxi-moto a mezzo per le consegne in pochi secondi.

In pista anche il VS3 aggiornato, con nuovo motore da 5 kW e omologazione L5.

Un ecosistema evoluto

Tutti e tre i modelli per professionisti sono compatibili con l’ecosistema EMS (Electric Mobility Solution), il cuore digitale della mobilità VMoto. La piattaforma integrata si arricchisce di una Fast Charging Station modulare, pensata per essere utilizzata in diversi contesti: dalle flotte professionali alle stazioni di servizio, dalle aree pubbliche a quelle private.

Nell’EMS è stata integrata ancheuna app dedicata ai rider professionisti, che permette di monitorare in tempo reale i veicoli, pianificare ricariche e ottimizzare i percorsi grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Dal Concept Store ai modelli My2026

Per il settore B2C, VMoto introduce a Eicma una nuova strategia retail basata sui Concept Store. Si tratta di spazi pensati come hub esperienziali dove il pubblico può provare moto e scooter elettrici e scoprire la gamma in modo interattivo.

Per quanto riguarda la gamma My2026 dei veicoli per l’uso quotidiano in ambito privato, VMoto punterà sui modelli al momento più appetibili sul mercato. Tra le e-moto un occhio di riguardo per la giovane Stash e per la TS Street Hunter S, evoluzione più potente della serie. Molto ampio anche il parterre degli e-scooter: CU Mini, CU Economy (versione accessibile del CUx), CITI e CPx Pro/CPx Explorer

Tutti questi modelli adottano nuove batterie ad alta efficienza, ricaricabili dal 20 all’80% in 30 minuti e compatibili con la piattaforma EMS.