Eicma 2025. Verge rinnova la TS Pro e guarda agli e-scooter

Verge Motorcycles ha svelato al Salone milanese gli aggiornamenti della sua moto elettrica di punta, la TS Pro, ora con un nuovo motore molto più leggero, e la piattaforma software Starmatter. Verge entra anche nel mondo degli e-scooter con Verge Next.

Si tratta di novità importanti per il marchio finlandese, il cui percorso di crescita in Europa è accompagnato da ambizioni sempre più globali.

Un “cuore” più leggero

Il protagonista della nuova Verge TS Pro è il motore Donut 2.0, l’innovativo propulsore integrato nella ruota posteriore senza mozzo che ha dato lustro al brand, ora svelato in una versione completamente riprogettata. Più leggero del 50%, riduce il peso complessivo della moto a 230 kg, migliorando quindi agilità e controllo.

La potenza supera comunque i 100 kW e rimane invariata la coppia record di 1.000 Nm. Quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Gli aggiornamenti sono stati estesi anche alla batteria da 20,2 kWh, che offre fino a 350 km di autonomia e una ricarica rapida (20–80%) in 35 minuti. Bastano 15 minuti di sosta per aggiungere circa 100 km.

Il sistema supporta ricarica CCS in Europa e NACS negli Stati Uniti, segno della volontà di Verge di rafforzare la propria presenza su entrambi i mercati.

Nuova intelligenza di bordo

Con la nuova generazione della TS Pro, Verge introduce anche la piattaforma Starmatter, un vero e proprio ecosistema digitale che unisce software, sensori e intelligenza artificiale.

Grazie agli aggiornamenti over-the-air (OTA), la moto può ricevere nuove funzioni e ottimizzazioni in tempo reale, senza necessità di interventi tecnici.

L’interfaccia utente – completamente riprogettata – è disponibile su display di bordo maggiorati, app mobile e desktop, e consente di personalizzare i parametri di guida, gestire la ricarica, monitorare consumi e prestazioni.

Inoltre, la piattaforma Starmatter è pensata per essere “future-ready”, cioè capace di adattarsi alle evoluzioni software e hardware dei prossimi anni, un concetto sempre più centrale nella mobilità elettrica.

Verge abbraccia gli e-scooter

Oltre alla TS Pro 2025, Verge Motorcycles ha annunciato a Eicma un nuovo progetto: l’ingresso nel segmento degli scooter elettrici con la futura piattaforma Verge Next.

Il primo prototipo utilizza il noto motore a ciambella derivato dal Donut 2.0, integrato direttamente nella ruota posteriore, insieme a una batteria modulare e al software di gestione Starmatter.

La piattaforma Verge Next sarà componibile e scalabile, permettendo di utilizzare gli stessi moduli di motore, batteria e software per sviluppare in futuro altri scooter e ciclomotori con diversi livelli di potenza.

I modelli di punta raggiungeranno fino a 15 kW di potenza e 350 Nm di coppia, prestazioni da riferimento per la categoria.