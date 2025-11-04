Eicma 2025. TVS Motor, debutto elettrico europeo con M1-S, X ed eFX three-o

TVS Motor Company, uno dei maggiori produttori mondiali di due e tre ruote, ha bagnato il suo debutto al Salone di Eicma svelando tre nuovi veicoli elettrici destinati al mercato europeo: gli scooter TVS M1-S e TVS X e il concept di moto sportiva eFX three-O.

Con oltre 4 milioni di veicoli venduti ogni anno e una forte presenza in Asia e America Latina, TVS Motor entra in Europa con un obiettivo chiaro: portare la mobilità elettrica di nuova generazione anche nei centri urbani più evoluti.

Ad Eicma lo stand del colosso indiano ha messo in mostra sei nuovi prodotti, tra motori a combustione e modelli elettrici, insieme a sistemi avanzati di assistenza alla guida e caschi innovativi.

Ma l’attenzione del pubblico “green” è andata ai tre modelli a zero emissioni che segnano una nuova era per TVS: M1-S, TVS X e eFX three-o. Un tris di veicoli con cui l’azienda intende coprire più livelli della mobilità a due ruote: dallo scooter urbano alla sportiva high-tech, passando per soluzioni integrate di connettività e assistenza.

M1-S: lo scooter elettrico premium

Progettato nel Centro di Eccellenza di Singapore, il nuovo TVS M1-S è la prima risposta del brand al crescente bisogno di scooter elettrici urbani potenti e confortevoli.

Il suo motore da 12,5 kW (equivalente a un 125–150 termico) gli permette di accelerare da 0 a 50 km/h in 3,7 secondi e di raggiungere 105 km/h di velocità massima.

La batteria da 4,4 kWh garantisce un’autonomia urbana più che adeguata, mentre il design aerodinamico – ispirato ai maxi-scooter europei – combina comfort e solidità visiva.

Il M1-S promette inoltre una ricca dotazione connessa, dalla navigazione integrata alla diagnostica via app, e arriverà in Europa entro la fine del 2026.

TVS X: sportivo e tecnologico per i giovani

Il TVS X è stato progettato, sviluppato e prodotto in India per un pubblico globale e promette un comportamento dinamico più vicino a una moto che a uno scooter tradizionale. Per la Casa unisce “leggerezza, agilità e connettività intelligente”.

Dal design molto sportivo, TVS-X è dotato di piattaforma Android Auto, navigazione Google Maps e di un display infotainment Qualcomm che trasforma la guida in un’esperienza digitale immersiva.

Come l’M1-S, il TVS X debutterà in Europa entro la fine del 2026, puntando ai giovani urban rider e agli utenti delle due ruote elettriche condivise.

eFX three-o: la sportiva del futuro

La TVS eFX three-o rappresenta invece la visione più radicale del marchio.

È un concept di moto elettrica ad alte prestazioni, progettata per unire potenza, silenziosità e controllo.

Il design futuristico, scolpito attraverso modellazione digitale e galleria del vento, presenta linee tese, superfici fluide e una firma luminosa ad anello sospeso, che ospita una telecamera di visione avanzata — una sorta di “terzo occhio” — per assistenza e sicurezza in tempo reale.

Il cockpit digitale integra il sistema SmartXonnect, una piattaforma che offre diagnostica, mappatura energetica e controllo remoto via smartphone o dispositivo indossabile.