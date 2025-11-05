Eicma 2025. Tucano Urbano lancia la nuova linea invernale

Il marchio milanese Tucano Urbano torna a Eicma con novità importanti. Dall’evoluzione del celebre coprigambe Termoscud®, all’antipioggia Diluvio Pro e i guanti riscaldanti Superwarm.

Non solo modelli di moto e scooter ad Eicma 2025. Nel mondo degli accessori e dell’abbigliamento specifico per la mobilità urbana Tucano Urbano è certamente uno dei brand più noti e per questa edizione del Salone milanese ha scelto di presentare alcune novità importanti.

Nuovo Termoscud®: 4 stagioni e montaggio più rapido

A partire dall’ultima evoluzione del suo prodotto forse più iconico, il Termoscud®, il coprigambe più venduto al mondo, con oltre 2 milioni di unità dal 1999. Ad Eicma, Tucano Urbano presenta in anteprima due nuove linee: Termoscud® S e Termoscud® S-Pro.

In generale il nuovo modello introduce il sistema Scudlock, che consente un montaggio ancora più semplice e veloce: tre soli passaggi per fissarlo al veicolo grazie allo Spoiler Aero-Frame 3D e alle clip di aggancio rapido.

L’assenza di nastri laterali preserva l’estetica dello scooter, mentre il 4 Season System permette di utilizzarlo tutto l’anno, con tre modalità — inverno, mezza stagione ed estate.

Il sistema S.G.A.S. antisventolio, marchio di fabbrica brevettato, resta il cuore del progetto e impedisce che il coprigambe sbatta alle alte velocità.

Nella versione S-Pro, poi, la costruzione HYDROSCUD® termosaldata porta l’impermeabilità a oltre 20.000 mm di colonna d’acqua, un valore da primato nel segmento.

Le due linee del Termoscud® sono abbinabili a scooter diversi. E hanno costi diversi. Il modello S (149,99 €) è per scooter urbani come Honda SH350, Honda PCX 125 e Yamaha NMAX 125, mentre S-Pro (239,99 €) si adatta ai maxi scooter come Yamaha TMAX Tech, Honda X-ADV 750, Honda Forza 750 e Piaggio MP3 310.

Diluvio Pro: l’antipioggia più impermeabile di sempre

Ad Eicma, il brand presenta anche Diluvio Pro Hydroscud®, il primo antipioggia Tucano Urbano con impermeabilità 20K, la più alta mai raggiunta.

La giacca (74,99 €) e il pantalone (54,99 €) sono realizzati a tre strati termosaldati con tecnologia Hydroscud® 100% impermeabile e traspirante, e cuciture nastrate nei punti più esposti.

L’ergonomia è stata migliorata con una costruzione a bande sul cavallo e interno gamba per garantire tenuta e libertà di movimento.

Completano la gamma i nuovi copriscarpe Splash (19,99 €) e Super Splash (29,99 €) in gomma compatta, con zip posteriore per facilitare la calzata: ideali per chi usa lo scooter anche nei giorni di pioggia battente.

Superwarm: tecnologia riscaldante per le mani

Infine, debutta Superwarm, il guanto moto riscaldante CE 100% impermeabile e traspirante, con tre livelli termici regolabili su palmo e dita.

Il prezzo di 209,99 € lo posiziona come una soluzione premium per chi cerca comfort e sicurezza nella guida invernale.

Grazie alla combinazione di materiali tecnici e alla tecnologia riscaldante intelligente, Superwarm mantiene la temperatura ideale senza compromettere la sensibilità sulla leva del freno o dell’acceleratore.