EICMA 2025. Cresce la gamma Talaria con quattro modelli omologati uso strada

Talaria Italia presenta a EICMA 2025 una gamma di moto elettriche completamente aggiornata, con quattro modelli omologati per uso stradale.

La casa di Bolzano, distributrice ufficiale del marchio cinese Talaria Power Tech, punta a consolidare la propria presenza nel settore della mobilità elettrica due ruote, con soluzioni pensate sia per gli spostamenti urbani sia per l’off-road leggero.

Le novità riguardano principalmente i modelli Komodo TL6000, Sting TL5500 Pro, Sting TL4000 R e XXX TL2500, tutti dotati di batterie agli ioni di litio rimovibili e di componentistica aggiornata, con telai rinforzati, sospensioni regolabili e sistemi frenanti idraulici di ultima generazione.

Komodo TL6000 L3e: la nuova ammiraglia elettrica

La Komodo TL6000 L3e rappresenta il modello di punta della gamma Talaria. Omologata L3e e guidabile con patente A1 o superiore, è pensata per chi cerca una moto elettrica capace di unire prestazioni stradali e agilità fuoristrada.

Dispone di un motore da 8,5 kW nominali e 32 kW di picco, con una velocità massima superiore ai 105 km/h. La batteria Greenway da 97,2V 45Ah (4.375 Wh) è rimovibile e garantisce fino a 100 km di autonomia a 45 km/h.

Il telaio in lega leggera, le sospensioni da 250 mm di escursione e i cerchi da 21”/18” la rendono adatta anche all’enduro. Il prezzo parte da 8.490 euro f.c., ridotti a 7.190 euro con ecoincentivo Talaria.

Sting TL5500 Pro L1e: più potenza e controllo

La Sting TL5500 Pro è l’evoluzione della precedente TL4000, con un incremento di potenza e rigidità del telaio. Omologata L1e, è guidabile dai 14 anni con patente AM e si rivolge a un pubblico giovane o a chi cerca una moto elettrica compatta ma performante.

Il motore eroga 5,5 kW nominali e oltre 13,5 kW di picco, alimentato da una batteria Greenway da 72V 40Ah (2.880 Wh) rimovibile. L’autonomia dichiarata supera i 75 km a 40 km/h, con un peso complessivo di 75 kg.

Telaio rinforzato, sospensioni regolabili da 200 mm e freni idraulici a quattro pistoni completano l’equipaggiamento. Prezzo di listino 7.350 euro.

Sting TL4000 R L1e: equilibrio e versatilità

Best seller della gamma, la Sting TL4000 R L1e resta una delle proposte più equilibrate per uso quotidiano. Con una potenza di circa 4 kW, batteria 60V 45Ah (2.700 Wh) e autonomia di 85 km, offre un buon compromesso tra peso (70 kg), comfort e prestazioni.

La dotazione include sospensioni da 200 mm, freni idraulici a quattro pistoni e cerchi da 19” anteriori e posteriori. È pensata anche per il noleggio turistico o per strutture ricettive che vogliono introdurre mezzi elettrici per la mobilità sostenibile. Prezzo 6.090 euro.

XXX TL2500 L1e: la city bike elettrica in stile moto

Il modello XXX TL2500 L1e completa la gamma Talaria con una soluzione orientata all’uso urbano. Compatta e leggera (58 kg), monta un motore da 2,5 kW nominali e 3,5 kW di picco, con batteria 60V 40Ah (2.400 Wh) e autonomia superiore a 80 km.

Ruote da 17”, forcella rinforzata e freni idraulici da 220 mm la rendono adatta alla circolazione cittadina, mantenendo uno stile sportivo e una posizione di guida rilassata. Prezzo di listino 4.390 euro.