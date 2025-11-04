Eicma 2025. Nerva lancia il nuovo scooterino Spark

Per Nerva Eicma 2025 è il palcoscenico per mettere in mostra il frutto dell’ampliamento della propria gamma di scooter a zero emissioni. In particolare con la première mondiale dei nuovo modello Spark.

Si tratta di uno scooter tipicamente da città, presentato nelle due versioni L1e e L3e. Nel primo caso le specifiche riportano un picco di 5 kW del motore centrale e velocità massima fino a 45 km/h come da normativa per i ciclomotori. La versione più potente è equiparabile per prestazioni ad un 125 cc, con motore fino a 7 kW di potenza e 100 km/h di velocità massima.

Look retrò e batterie BYD

Spark è dotato di batterie estraibili LFP di BYD, il colosso cinese che collabora strettamente con Nerva. Si tratta di batterie di ultima generazione apprezzate sul mercato per efficienza e resistenza. Hanno una capacità di 3,6 kWh e, soprattutto, una garanzia di 5 anni.

Spark, con il suo design semplice – che ricorda molto da vicino l’iconico Booster anni ’90 – sarà disponibile dalla prossima primavera, ad un prezzo che si dovrebbe aggirare tra i 2.000 e i 2.500 euro circa.