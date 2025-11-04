Premium

Marcello Maccaferri
il4 Novembre 2025
Eicma 2025. Nerva lancia il nuovo scooterino Spark

La giovane azienda spagnola Nerva fa debuttare ad Eicma il nuovo scooter elettrico Spark. Look da cinquantino anni ’90 ma completamente green, con in dote batterie di prima scelta firmate BYD.

Per Nerva Eicma 2025 è il palcoscenico per mettere in mostra il frutto dell’ampliamento della propria gamma di scooter a zero emissioni. In particolare con la première mondiale dei nuovo modello Spark.

Si tratta di uno scooter tipicamente da città, presentato nelle due versioni L1e e L3e. Nel primo caso le specifiche riportano un picco di 5 kW del motore centrale e velocità massima fino a 45 km/h come da normativa per i ciclomotori. La versione più potente è equiparabile per prestazioni ad un 125 cc, con motore fino a 7 kW di potenza e 100 km/h di velocità massima.

Look retrò e batterie BYD

Spark è dotato di batterie estraibili LFP di BYD, il colosso cinese che collabora strettamente con Nerva. Si tratta di batterie di ultima generazione apprezzate sul mercato per efficienza e resistenza. Hanno una capacità di 3,6 kWh e, soprattutto, una garanzia di 5 anni.

Spark, con il suo design semplice – che ricorda molto da vicino l’iconico Booster anni ’90 – sarà disponibile dalla prossima primavera, ad un prezzo che si dovrebbe aggirare tra i 2.000 e i 2.500 euro circa.

