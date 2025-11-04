Eicma 2025. Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico di Renault

Ad Eicma 2025 il nuovo Mobilize Duo segna il ritorno di Renault nel mondo dei micro-veicoli elettrici. Piccolo fuori ma sorprendentemente tecnologico, il quadriciclo francese sembra disegnato per la città.

Dopo la Twizy, Renault torna nel segmento dei quadricicli elettrici con una proposta più matura e più adatta alle esigenze attuali delle città europee. Compatto come uno scooter, 100% elettrico e accessibile fin dai 14 anni di età, Duo è la mini city-car green che Renault, attraverso il suo marchio Mobilize, ha costruito per districarsi nella giungla urbana.

Nonostante le dimensioni ridotte – appena 2,43 metri di lunghezza – il Duo non è passato inosservato ad Eicma, con quelle porte a forbice come biglietto da visita, stilose ma anche pratiche nei parcheggi più stretti.

Design minimalista, ma sicuro e funzionale

Il design del Duo è stato forgiato per ridurre al minimo i componenti – Mobilize parla di appena un quinto dei pezzi di un’auto tradizionale – e facilitare produzione, manutenzione e riciclo.

Il risultato è un veicolo che utilizza il 40% di materiali riciclati e, lungo il suo ciclo di vita, emette un terzo delle emissioni di una city car convenzionale. Un approccio coerente con la filosofia del marchio, che punta su mobilità circolare e sostenibile.

Duo Mobilize è un quadriciclo leggero ma non rinuncia alla sicurezza. Il telaio in acciaio tubolare con pannelli in plastica garantisce robustezza e rigidità, mentre le zone a deformazione controllata proteggono gli occupanti in caso di urto. In più, freni a disco su tutte le ruote e, soprattutto, airbag per il conducente, “chicca” assoluta nel segmento

Prestazioni per la città

Due le versioni. Duo 45 Neo (accessibile già a 14 anni con patentino), con velocità limitata a 45 km/h, e Duo 80 Evo, più potente, guidabile dai 16 anni, che raggiunge gli 80 km/h.

Per entrambi la batteria è da 10,3 kWh che garantisce per la Casa fino a 161 km di autonomia (un centinaio reali).

Duo si può ricaricare da presa domestica (20%-80% in circa 4 ore) o, in alternativa, con l’apposito cavo opzionale, mediante wallbox o colonnine pubbliche.

Tanta tecnologia

Sorprende la dotazione tecnologica, che non ha nulla da invidiare a quella di un’auto compatta: accesso senza chiave tramite app, riscaldamento per sedile e volante, Bluetooth e USB-C di serie.

L’app MyDuo consente di creare fino a sei chiavi digitali, ideale per chi condivide il veicolo con la famiglia o lo usa per servizi di car sharing.

Tra gli optional figurano sensori di parcheggio, aria condizionata e personalizzazioni cromatiche, per un tocco più personale.

Prezzo e versione cargo

Il Mobilize Duo parte da circa 9.990 euro, posizionandosi come alternativa concreta a scooter elettrici e micro-car rivali.

Per i professionisti urbani c’è anche la versione Bento, con vano posteriore chiuso e dedicato al trasporto leggero o alle consegne last mile.