Eicma 2025. Infinite Machine debutta con gli e-scooter P1 e Olto

La start up newyorkese Infinite Machine è stata tra le sorprese “green” più apprezzate ad Eicma 2025. Ha bagnato il suo debutto europeo con due fantascientifici scooter elettrici (P1 e Olto) pensati per la mobilità urbana. Tanta tecnologia applicata ad un’estetica post-industriale ispirata anche al design italiano.

L’azienda si affaccia per la prima volta sul mercato del Vecchio Continente e renderà disponibili i suoi primi mezzi dalla primavera 2026.

Non sono scooter qualunque, questo no. L’estetica minimal ma “forte” all’impatto è certamente divisiva nei gusti. Ad apprezzarli di più sarà chi dalla mobilità urbana del futuro si aspetta non solo sostenibilità ma anche una certa dose di originalità funzionale.

P1, il “Cybertruck” su due ruote

Definito da molti “il Cybertruck degli scooter”, l’Infinite Machine P1 è il modello forte della Casa. E non pecca certo di personalità.

Realizzato con pannelli in acciaio inossidabile e caratterizzato da linee squadrate e superfici piatte e levigate, il P1 punta a distinguersi, e non poco, per design e materiali. Sotto la scocca l’e-scooter nasconde un motore elettrico da 6 kW (12 kW di picco) e una batteria estraibile da 72V e 45Ah, per una velocità massima di oltre 100 km/h e autonomia dichiarata di circa 100 km.

È evidente che il P1 punti tutto sul suo design minimalista ma anche in fatto di dotazioni tecnologiche non scherza per il settore. Figurano infatti telecamere anteriori e posteriori, sblocco keyless via smartphone, tracciamento GPS e notifiche antifurto in tempo reale. Con l’immancabile App per gestire e monitorare tutto.

Tra le peculiarità la possibilità di inserire batterie aggiuntive, borse laterali e persino un piccolo rimorchio, elementi che ampliano la versatilità del mezzo.

Per il momento P1 è venduto solo negli Stati Uniti al costo di 10.000 dollari (8.500 euro), ma, come detto, l’azienda punta a proporlo in Europa dalla primavera 2026. Il prezzo di listino dovrebbe essere attorno ai 6.700 euro, come da segmento scooter-premium, ma comunque accessibile.

Olto, da e-bike a scooterino urbano

A Eicma Infinite Machine ha portato anche l’ultima novità, Olto, scooterino urbano compatto pensato per la mobilità quotidiana. Un mezzo che la rivista Time ha eletto come una delle migliori invenzioni del 2025.

I newyorkesi hanno di fatto trasformato il modello originario – una e-bike con pedali – in una versione certificata L1e (quindi ciclomotore elettrico) adatta alle strade e normative europee. Olto si presenta quindi rielaborato, includendo indicatori di direzione, pedane poggia-piedi e componenti omologati UE.

A livello stilistico riprende le forme semplici e squadrate del P1 – marchio di fabbrica della Casa – sposando un design minimal ma funzionale per l’uso cittadino “intenso”.

Il motore da 2 kW spinge il mezzo fino ai canonici 45 km/h, mentre la batteria è facilmente sostituibile in pochi secondi e garantisce circa 60 km di autonomia a ricarica.

Anche per Olto è previsto un approdo europeo a breve. Il prezzo annunciato è di 2.995 euro.

Milano come trampolino

Infinite Machine ha scelto Eicma per il suo debutto oltreoceano non a caso. Guarda infatti all’Italia come punto d’ingresso strategico per l’Europa, forte anche di un “legame stilistico” dichiarato anche dallo stesso fondatore Joseph Cohen, CEO dell’azienda.

Resta da capire come il brand americano si posizionerà tra i tanti marchi già attivi in Europa. Certo, il connubio tra design americano e ispirazione italiana promette di incuriosire anche il pubblico nostrano.