Eicma 2025. Honda svela WN7, la sua prima naked elettrica

Honda presenta ad Eicma la WN7, la moto con cui il colosso giapponese segna il suo ingresso nel mondo delle due ruote elettriche prestazionali. Con un’autonomia dichiarata intorno ai 140 km e ricarica rapida in soli 30 minuti, WN7 offre un mix interessante di prestazioni urbane e spunti da naked compatta.

Dopo le sperimentazioni nel campo degli scooter, il colosso giapponese si presenta ad Eicma 2025 con la versione definitiva della sua prima naked a zero emissioni. Una moto dal taglio urbano, prevista in versione con motore standard da 18 kW (picco di 50 kW) o depotenziata da 11 kW per i patentati A1, che dovrebbe garantire punte di 130 km/h e autonomie intorno ai 140 km.

Design distintivo

Ad un primo sguardo il design della WN7 – denominato Be the Wind – punta su una silhouette snella e moderna. Le superfici sono lisce e il frontale distintivo, grazie alla barra luminosa orizzontale dei fari, che diventerà identità comune dei futuri modelli elettrici Honda.

La meccanica è altrettanto innovativa. Honda adotta infatti per la WN7 una struttura senza telaio tradizionale, ma con il pacco batteria centrale in alluminio che funge da elemento strutturale. A tutto vantaggio della centralizzazione delle masse e della compattezza finale della moto.

La ciclistica, secondo i canoni Honda, è ovviamente molto curata, con forcelle telescopiche rovesciate all’anteriore e sospensione posteriore regolabile. La trasmissione finale è a cinghia, le ruote sono da 17” e il peso è di 217 kg.

Autonomia urbana e ricarica fast

Sottopelle, la WN7 conferma gran parte delle specifiche anticipate negli scorsi mesi. La moto monta un motore elettrico raffreddato a liquido con potenza massima di 50 kW (equivalente a una 600 cc termica) e una coppia di 100 Nm. Nella versione “depotenziata” per i patentati A1 la potenza è limitata ai canonici 11 kW.



La batteria agli ioni di litio da 9,3 kWh è fissa e supporta lo standard di ricarica veloce CCS2: da 20 % a 80 % si stima un tempo di circa 30 minuti. Con una wall-box domestica la ricarica completa (0-100 %) può scendere sotto le 3 ore.

Honda stima un’autonomia massima di oltre 140 km, rendendo quindi la moto adatta all’uso urbano quotidiano e a qualche uscita extra.

Qualunque sarà la risposta del mercato, l’entrata in gioco di Honda è un segnale importante per il mondo delle due ruote elettriche. Un grande costruttore motociclistico lancia una proposta che va oltre le piccole sperimentazioni nel settore scooter, per puntare invece ad un pubblico che desidera emozione e sostenibilità.

Il prezzo e la disponibilità della WN7 per l’Italia devono essere ancora confermati. Honda per ora indica un listino attorno a €15.190 IVA inclusa. Prime consegne previste a partire da febbraio 2026.