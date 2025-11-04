Eicma 2025. Flying Flea S6, ecco la scrambler elettrica di Royal Enfield

Royal Enfield presenta a Eicma la Flying Flea S6, la nuova scrambler elettrica del suo marchio dedicato alla mobilità urbana smart. Leggera, versatile e con tecnologia avanzata, la S6 porta lo spirito delle moto “paracadutate” del passato nell’era digitale della mobilità elettrica.

Flying Flea, brand di Royal Enfield dedicato alla mobilità elettrica, aveva debuttato l’anno scorso ad EICMA 2024 con la FF.C6, una moto minimalista e cittadina. La nuova FF.S6 ne raccoglie l’eredità, introducendo un design in stile scrambler e una meccanica pensata per affrontare ogni terreno.

Il nome “Flying Flea” – letteralmente pulce volante – richiama la leggendaria moto Royal Enfield degli anni ’40, progettata per essere lanciata con il paracadute durante la Seconda guerra mondiale: leggera, affidabile, pronta a tutto.

La S6 conserva quello spirito, ma lo trasforma in chiave moderna: mobilità elettrica, materiali sostenibili e connettività intelligente.

Design funzionale

Compatta ma robusta, la Flying Flea S6 è definita come una “urban explorer”, che si adatta un po’ a tutte le situazioni. La forcella anteriore, le ruote da 19’’ e 18’’ e la trasmissione finale a catena la rendono infatti pronta anche per lo sterrato leggero. La sella lunga in stile enduro e le sospensioni a lunga escursione assicurano comfort e stabilità anche fuori città.

Il guscio della batteria in magnesio alettato riduce il peso e ottimizza il raffreddamento, mentre il design gioca con richiami simbolici: le alette anteriori e posteriori evocano il movimento delle ali e rappresentano l’unione tra tradizione e innovazione.

A bordo, un display circolare touch ad alta risoluzione integra funzioni digitali e stile rétro, omaggiando la Flying Flea originale con un’interfaccia moderna e intuitiva.

Scrambler con tanta tecnologia

Sotto la scocca, la S6 nasconde un’anima decisamente high-tech.

Il sistema è basato sul processore Qualcomm Snapdragon QWM2290, progettato appositamente per veicoli a due ruote, e supporta 4G, Bluetooth e Wi-Fi. Il software consente navigazione integrata, gestione della ricarica, comandi vocali, controllo di trazione e ABS disattivabile per la guida off-road.

La moto integra inoltre una Vehicle Control Unit (VCU) sviluppata internamente, capace di adattare potenza e risposta del motore alle condizioni di guida in tempo reale.

Un sistema di microcontrollori NXP garantisce comunicazione sicura e gestione intelligente dell’energia, massimizzando l’efficienza.

La connettività multimodale consente poi di gestire la moto tramite smartwatch o app dedicata, per avvio remoto, cambio modalità di guida o monitoraggio della batteria.

La piattaforma è predisposta anche per aggiornamenti OTA (Over The Air), che assicurano una moto sempre aggiornata e connessa.

Flying Flea rappresenta l’anima più sperimentale di Royal Enfield: un laboratorio dove design e tecnologia elettrica si incontrano per ridefinire la mobilità urbana. Dopo il Red Dot Award ottenuto nel 2025 per la FF.C6, la FF.S6 si candida ora a portare la stessa filosofia “design-first” anche nel segmento scrambler elettrico.

Il lancio commerciale della nuova Flying Flea S6 è previsto per la fine del 2026.