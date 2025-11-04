Ad Eicma Zero Motorcycles ha svelato il suo primo scooter elettrico. Si chiama LS1 ed è pensato per l’uso cittadino: autonomia fino 170 km e dimensioni compatte.

Zero Motorcycles amplia la propria gamma con LS1, uno scooter elettrico urbano che punta su praticità e semplicità d’uso. Due batterie estraibili, un motore centrale e sistemi di sicurezza di serie completano un mezzo pensato per la mobilità quotidiana.

Dopo anni di esperienza nel settore delle moto elettriche di media e grande cilindrata, la statunitense Zero Motorcycles entra nel segmento degli scooter cittadini. Il nuovo LS1 ha dimensioni compatte e un’impostazione che privilegia la facilità di guida.

Le due batterie sostituibili, alloggiate nella pedana, possono essere ricaricate direttamente o rimosse e collegate a una normale presa domestica. Con il caricabatterie da 800 W la ricarica completa richiede circa 5 ore, mentre con quello rapido da 1500 W scende a poco più di 3 ore. L’autonomia dichiarata è di 115 km, estendibile a 170 km grazie a una terza batteria opzionale collocabile sotto la sella.

Il motore centrale (8,4 kW) punta a contribuire a un buon equilibrio dinamico, mentre il passo corto e il baricentro basso dovrebbero favorire la maneggevolezza nel traffico. Di serie sono previsti ABS e controllo di trazione, elementi che migliorano la sicurezza nella guida di tutti i giorni. Lo spazio sottosella consente di trasportare due caschi o piccoli carichi.

Il design riprende le linee pulite e la qualità costruttiva tipiche del marchio, ma con un’impostazione più funzionale.

Non sono ancora state comunicate le date di arrivo sul mercato europeo, ma l’interesse verso scooter elettrici compatti e facili da ricaricare lascia prevedere un potenziale riscontro anche in Italia. Il prezzo europeo dovrebbe partire da 5.100€.

Lompico Concept

Parallelamente al debutto di LS1, Zero ha presentato il Lompico Concept, un esercizio di stile e tecnologia che introduce il nuovo ecosistema operativo Cypher 4. Si tratta di una piattaforma software che integra connettività intelligente, diagnostica predittiva e interfaccia utente evoluta, pensata per migliorare l’esperienza di guida e la gestione del veicolo.

Il concept adotta una batteria da 8,8 kWh, con ricarica all’80% in meno di un’ora e una potenza di picco di circa 30 kW (40 CV). Il telaio leggero, le sospensioni di qualità e i sistemi di controllo elettronico completano un insieme orientato a prestazioni fluide e sicurezza attiva.

Secondo l’azienda, Lompico rappresenta un laboratorio di innovazione, un’anticipazione della direzione futura di Zero Motorcycles, in cui design e tecnologia convergono verso un’esperienza più connessa e personalizzabile. Il prototipo, per ora non destinato alla produzione, mostra l’intenzione del marchio di evolvere oltre la performance, portando sul mercato soluzioni software e digitali integrate nel veicolo.

Aggiornamenti alla gamma Zero 2026

Altri modelli in gamma ricevono migliorie che Zero ha deciso di apportare partendo dai feedback dei clienti. I modelli S e DS sono ora dotati di un caricatore integrato da 3,3 kW per una ricarica più rapida e di una batteria da 15,6 kWh aggiornata con firmware, rispetto ai precedenti 14,4 kWh. La SR/F si presenta con un leggero restyling, con l’aggiunta di alette aerodinamiche e una carenatura inferiore ridisegnata, ispirata alla linea di accessori Quickstrike.