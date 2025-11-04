Premium

Redazione
il4 Novembre 2025
Eicma 2025. Debutta LS1, il primo scooter elettrico di Zero Motorcycles

Ad Eicma Zero Motorcycles ha svelato il suo primo scooter elettrico. Si chiama LS1 ed è pensato per l’uso cittadino: autonomia fino 170 km e dimensioni compatte.

Zero Motorcycles amplia la propria gamma con LS1, uno scooter elettrico urbano che punta su praticità e semplicità d’uso. Due batterie estraibili, un motore centrale e sistemi di sicurezza di serie completano un mezzo pensato per la mobilità quotidiana.

Dopo anni di esperienza nel settore delle moto elettriche di media e grande cilindrata, la statunitense Zero Motorcycles entra nel segmento degli scooter cittadini. Il nuovo LS1 ha dimensioni compatte e un’impostazione che privilegia la facilità di guida.

 

Le due batterie sostituibili, alloggiate nella pedana, possono essere ricaricate direttamente o rimosse e collegate a una normale presa domestica. Con il caricabatterie da 800 W la ricarica completa richiede circa 5 ore, mentre con quello rapido da 1500 W scende a poco più di 3 ore. L’autonomia dichiarata è di 115 km, estendibile a 170 km grazie a una terza batteria opzionale collocabile sotto la sella.

Il motore centrale (8,4 kW) punta a contribuire a un buon equilibrio dinamico, mentre il passo corto e il baricentro basso dovrebbero favorire la maneggevolezza nel traffico. Di serie sono previsti ABS e controllo di trazione, elementi che migliorano la sicurezza nella guida di tutti i giorni. Lo spazio sottosella consente di trasportare due caschi o piccoli carichi.

Il design riprende le linee pulite e la qualità costruttiva tipiche del marchio, ma con un’impostazione più funzionale.

Non sono ancora state comunicate le date di arrivo sul mercato europeo, ma l’interesse verso scooter elettrici compatti e facili da ricaricare lascia prevedere un potenziale riscontro anche in Italia. Il prezzo europeo dovrebbe partire da 5.100.

Lompico Concept

Parallelamente al debutto di LS1, Zero ha presentato il Lompico Concept, un esercizio di stile e tecnologia che introduce il nuovo ecosistema operativo Cypher 4. Si tratta di una piattaforma software che integra connettività intelligente, diagnostica predittiva e interfaccia utente evoluta, pensata per migliorare l’esperienza di guida e la gestione del veicolo.

Il concept adotta una batteria da 8,8 kWh, con ricarica all’80% in meno di un’ora e una potenza di picco di circa 30 kW (40 CV). Il telaio leggero, le sospensioni di qualità e i sistemi di controllo elettronico completano un insieme orientato a prestazioni fluide e sicurezza attiva.

Secondo l’azienda, Lompico rappresenta un laboratorio di innovazione, un’anticipazione della direzione futura di Zero Motorcycles, in cui design e tecnologia convergono verso un’esperienza più connessa e personalizzabile. Il prototipo, per ora non destinato alla produzione, mostra l’intenzione del marchio di evolvere oltre la performance, portando sul mercato soluzioni software e digitali integrate nel veicolo.

Aggiornamenti alla gamma Zero 2026

Altri modelli in gamma ricevono migliorie che Zero ha deciso di apportare partendo dai feedback dei clienti. I modelli S e DS sono ora dotati di un caricatore integrato da 3,3 kW per una ricarica più rapida e di una batteria da 15,6 kWh aggiornata con firmware, rispetto ai precedenti 14,4 kWh. La SR/F si presenta con un leggero restyling, con l’aggiunta di alette aerodinamiche e una carenatura inferiore ridisegnata, ispirata alla linea di accessori Quickstrike.  

Redazione
4 Novembre 2025
