Eicma 2025. Cosa andare a vedere al Salone della moto di Milano

Una nuova edizione di Eicma è alle porte e ancora una volta l’importante Salone milanese dedicato al mondo delle due ruote metterà in scena tanta mobilità elettrica. Scopriamo tutte le novità più attese.

Tra i padiglioni di Fiera Milano a Rho, dal 4 al 9 novembre, moto e scooter alla spina faranno parte del bagaglio espositivo di numerose case costruttrici, alle prese con una transizione green che ormai da anni investe il mondo della mobilità.

Sono diverse le novità attese, soprattutto nel segmento della mobilità urbana, dove oggi si concentra il grosso della domanda di chi sceglie la via delle due ruote elettriche. Quindi scooter e ciclomotori la faranno da padrone, con la possibilità per gli interessati anche di testarli live nella speciale area YUM (Your Urban Mobility). Si tratta di una location specifica in cui saranno presenti ben dodici Case produttrici con oltre 40 veicoli pensati per la città, da provare in autonomia. La maggior parte dei quali elettrici.

Ad Eicma 2025 non mancheranno le proposte a zero emissioni di importanti brand nazionali ed internazionali, così come le sperimentazioni di costruttori emergenti, nuove realtà alle prese con un mercato elettrico in continua espansione.

Ma vediamo le principali novità “elettriche” che vedremo tra i padiglioni di Rho Fiera.

Honda WN7, il debutto ufficiale

E’ sua la palma dell’elettrica più attesa. La WN7 è la prima motocicletta elettrica di Honda.

Dopo le sperimentazioni nel campo degli scooter, il colosso giapponese si presenta ad Eicma con la versione definitiva (il prototipo l’avevamo visto l’anno scorso) della sua prima naked a zero emissioni. Una moto dal taglio urbano, prevista in versione con motore standard da 18 kW (picco di 50 kW) o depotenziata da 11 kW per i patentati A1, che dovrebbe garantire punte di 110 km/h e autonomie intorno ai 130 km.

Molti dettagli tecnici saranno svelati ad Eicma, compresi quelli legati alla batteria agli ioni di litio, che non sarà estraibile. Honda fa già sapere che la ricarica si affida allo standard automobilistico CCS2, in grado di passare dal 20 all’80% in 30 minuti.

Il design rispecchia le linee snelle della versione concept (EV Fun) vista nel 2024. Honda WN7 sarà disponibile in Europa e sul nostro mercato a partire da febbraio 2026 ad un prezzo di listino di 15.190 euro.

Verge si allarga agli scooter

Novità interessante anche in casa Verge Motorcycles. L’azienda finlandese, nota tra gli appassionati per la produzione di moto elettriche con motore integrato nella ruota posteriore senza mozzo, ha deciso di estendere la tecnologia a un nuovo segmento: quello degli scooter.

Ad Eicma 2025 verrà presentato un primo modello con motore “a ciambella” – mostrato per ora solo con un rendering – che farà da apripista della piattaforma Verge Next, un ecosistema tecnologico progettato per accelerare e rendere più efficiente la produzione di scooter e ciclomotori elettrici.

Oltre al motore integrato nel pneumatico, la piattaforma include altri componenti: dal modulo batteria al software di gestione e a diversi display. Utilizzabili tutti insieme o anche separatamente a seconda del progetto tecnico.

Per la futura gamma di scooter compatti, Verge si avvarrà di motori con vari livelli di potenza, fino ad un massino di 15 kW, con una coppia massima che varia da 80 a 350 Nm.

Tinbot, in arrivo scooter e moto offroad

Anche per la tedesca Tinbot il Salone di Eicma sarà un banco di prova importante per le sue anteprime elettriche: lo scooter GTX e la gamma YanYang.

Il primo è uno scooter elettrico di medie dimensioni pensato per la città. Guardando alle specifiche, il motore raggiunge una potenza di picco di 20 kW e 320 Nm di coppia. La batteria ha una capacità di 8,16 kWh. Presente l’ABS e ruote da 14 pollici. La dotazione di serie comprende il display TFT da 7 pollici con un sistema di navigazione integrato.

La gamma YanYang è invece dedicata alle moto leggere stile offroad. Tre versioni diverse (Young, Standard, Advanced) con caratteristiche strutturali tipiche del segmento, materiali leggeri e ciclistica performante. Moto con poca autonomia ma specifiche per un certo tipo di divertimento fuori pista.

Nerva con i nuovi Aura e Spark

Per la giovane realtà spagnola Eicma 2025 diventa il palcoscenico per mettere in mostra il frutto dell’ampliamento della propria gamma di scooter a zero emissioni. In particolare con la première mondiale dei nuovi modelli Aura e Spark.

I due scooter urbani sono equiparabili per prestazioni ai tradizionali 125 cc., e condividono le batterie LFP di BYD, il colosso cinese che realizza fisicamente gli scooter per conto di Nerva.

I nuovi arrivati si uniranno al capostipite EXE e ai recenti modelli EXE II, Lift e Cargo nel ventaglio di proposte diverse messe in campo dall’azienda spagnola per il mercato europeo.

Can-Am, ecco il primo ATV elettrico

Dopo il lancio sul mercato delle sue prime moto elettriche (Origin e Pulse), ad Eicma 2025 Can-Am concentrerà l’attenzione soprattutto sull’amato segmento ATV (All-Terrain Vehicle), portando al debutto mondiale l’Outlander Electric.

Si tratta del primo modello di serie completamente elettrico proposto dal costruttore canadese, progettato sia per ambito ricreativo che professionale. Un ATV dalle spiccate capacità off-road, con un’autonomia dichiarata che si attesta attorno agli 80 km e una capacità di traino di 830 kg notevole per la categoria.

Per quanto riguarda le due ruote, invece, Can-Am presenterà ad Eicma una revisione della strategia di prezzo per i modelli 2026 delle Origin e Pulse già in commercio.

VMoto, la gamma si allarga?

Presenza immancabile ad Eicma – con uno degli stand da sempre più “ricchi” di veicoli green – il colosso VMoto promette anche per questa edizione di “mettere in evidenza tutto il suo impegno nella mobilità elettrica urbana”.

Nello specifico, saranno svelati nuovi modelli di scooter progettati per la libertà urbana e per un utilizzo versatile nelle consegne, oltre ad un avanzato ecosistema EMS per la ricarica e lo swapping.

CF Moto, Zero… e tanto altro

Nonostante l’assenza di anticipazioni ufficiali, ci si aspetta comunque novità in campo elettrico anche da parte di altri player presenti ad Eicma. Che si tratti di aggiornamenti di modelli già sul mercato o di nuovi prototipi.

Probabile, ad esempio, che arrivi qualche news dal mondo Kymco – attivo nel settore scooter green con il marchio iOnex – così come da CF Moto, che non ha nascosto di puntare sull’elettrico in futuro.

Sarà interessante capire anche le mosse di Royal Enfield, attraverso la sua giovane affiliata Flying Flea, e di Zero Motorcycles, che dopo il trasferimento della sede in Europa non si farà attendere con nuove versioni delle moto in gamma e, perché no, con prototipi per la produzione di domani.

Non sono da escludere nemmeno nuove proposte “europee” da marchi di lungo corso, e sempre molto floridi nel settore, come Niu o Yadea.

Infine, non va dimenticato il contributo del tradizionale parterre di startup e piccoli costruttori emergenti che da sempre animano Eicma. Nuove proposte per la mobilità di domani che andremo a scoprire man mano camminando tra i padiglioni della fiera.