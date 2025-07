EICMA 2025. Biglietti scontati del 25% per tutto agosto

Apre al biglietteria di EICMA 2025 e i biglietti per il Salone della moto di Milano sono in prevendita scontata fino al 3 settembre.

L’edizione numero 82 di EICMA, l’evento italiano più importante dedicato alla 2 ruote (moto e bici) si svolgerà dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano-Rho. Sul sito ufficiale della manifestazione è già possibile acquistare i biglietti. Non solo: gli ingressi saranno scontati del 25% fino al 3 settembre e avranno un prezzo ridotto di 15 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) al posto di 20 euro.

La formula rimane la stessa con in bella mostra tutte le novità del settore moto e bici con le anteprime mondiali 2026 e l’entusiasmante palinsesto di spettacoli, gare ed intrattenimento dell’area esterna MotoLive.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di chi si muove con mezzi privati, EICMA mette nuovamente a disposizione oltre 10mila posti auto gratuiti distribuiti in undici parcheggi di interscambio ATM a Milano, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico. Le visitatrici e i visitatori possono già approfittare di questa opportunità opzionale e limitata alle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, riservando il proprio posto auto gratuito in fase di acquisto del biglietto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.eicma.it e seguendo i profili social della manifestazione.