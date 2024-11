Si chiama“All Access”, il nuovo piano strategico presentato a EICMA 2024 da Zero Motorcylcles. Nei prossimi due anni saranno lanciati sei modelli tutti con un prezzo inferiore a 10.000 euro. A Milano svelata la nuova gamma X-Line



Quella che Zero lancia ad EICMA 2024 è una sfida decisamente ambiziosa. Il marchio californiano è ormai nel mercato delle due ruote elettriche da quasi vent’anni e quello che tenta di fare è ora dargli vita, o forse si potrebbe dire, riportarlo in vita (visti gli attuali numeri).

“All Access” è il programma che porterà Zero a introdurre 6 nuovi modelli in diversi segmenti di veicoli nei prossimi due anni. Promessa di per sé difficile che si complica ulteriormente se, come annunciato, saranno tutti proposti a un prezzo inferiore a 10.000 euro. Costo inferiore significa ovviamente aumentare il numero dei motociclisti che possono avvicinarsi alle due ruote elettriche.

Zero X-Line svelata a EICMA

Il primo passo di Zero è l’introduzione della nuovissima X-Line, con i modelli XE e XB. Due moto leggerissime, adatte sia al fuoristrada che alla guida urbana. Sono dotate di batterie rimovibili e controllo di trazione disinseribile.

“La nuova linea X-Line propone modelli più performanti in uno dei segmenti più promettenti per la crescita del nostro marchio, che è il più affidabile nel settore degli sport a zero emissioni – ha dichiarato Sam Paschel, CEO di Zero Motorcycles – La nostra missione, sin dal primo giorno, è stata quella di rivoluzionare l’industria del trasporto su due ruote, e non ci fermeremo davanti a nulla per mantenere questa promessa fatta alla nostra comunità, sempre più grande, di motociclisti a emissione Zero, a livello internazionale.”

La Zero XE è una moto pensata per il divertimento offroad. È equipaggiata con una batteria da 4,3 kWh intercambiabile e un cruscotto TFT a colori da 2,5 pollici. In Europa, la Zero XE sarà venduta come modello che potrà circolare anche in strada, mentre in Nord America sarà destinata solo al fuoristrada. I prezzi europei variano da 6.300 a 6.600 euro.

La Zero XB è il modello ancora più accessibile e leggero. È dotata di una batteria da 2,4 kWh e i prezzi europei varieranno dai 4.300 a 4.500 euro.

La gamma X sarà disponibile da metà 2025, ma chi desiderasse più informazioni o volesse prenotare una XB o una XE, è già online una pagina dedicata: zeromotorcycles.com/it-it/all-access.

Gamma Zero 2025 ad EICMA

Le gamme Premium Street e Adventure si rifanno il trucco in vista del 2025.

Zero Motorcycles presenta ad EICMA la gamma MY25 nelle linee S e DS con nuove colorazioni per i modelli di punta. La DSR/X e la full-fair SR/S debuttano ora in Orbit Blue, mentre la DS MY25 si veste di arancione. La DSR/X Black Forest, completamente equipaggiata con l’intera gamma di accessori adventure personalizzati e potenziamenti delle prestazioni di Zero Motorcycles, è tornata in serie limitata per gli amanti dell’avventura.

E c’è anche il concept Neutrino

In prospettiva futura, Zero porta ad EICMA anche un prototipo di moto elettrica per il puro divertimento denominato Neutrino. Un mezzo definito “compatto, veloce, incredibilmente facile da guidare e sorprendentemente accessibile” che i progettisti californiani hanno ideato come concetto avveniristico per la moto del prossimo futuro. Un mezzo che, per caratteristiche, si addice anche ai motociclisti alle prime armi.

I primi dati tecnici parlano di un motore da 14,5 kW, batteria da 5,9 kWh e autonomia nel ciclo urbano di 120 km.

